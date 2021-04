Qué más pué… / Carlos Coutiño

Elecciones

A 15 días que inicie el proceso electoral abierto para diputaciones locales y presidencias municipales, son muy pocos los que tienen idea que están haciendo, la mayoría desconoce qué significa ser edil o legislador, lo que se ve desde este momento el futuro que le espera a Chiapas.

En el caso de quienes pretenden ser diputados, están ofreciendo obras cuando estén en una curul, otros más prometen que harán leyes para favorecer a unos sin darse cuenta que perjudican a otros, como estos dos casos hay miles de ocurrencias en todos los partidos.

En cuanto a las presidencias municipales están hablando de construcción de muchos temas, pero desconocen que hay que planear y saber de presupuesto, otros más piensan que con actos de buena fe se ha resuelto el problema que atraviesa cada uno de los pueblos.

La realidad es totalmente distinta, ni un partido político tiene a los mejores hombres y mujeres, quizá tengan a los más manipulables y con antecedentes penales, para así doblegarlos a hacer lo que ellos quieren, que no es más que el negocio y sostenerse en el poder tanto político como económico.

Un legislador no tiene por qué hacer obras, para eso está el ejecutivo, de ahí su nombre el que ejecuta; un diputado no tiene que ser alguien que no sepa de leyes, alguien que hable con propiedad para poder defender los intereses del pueblo, no para ser alarde de su propia ignorancia.

Encontramos a candidatos que quieren promover la ley del uso de playeras fosforescentes, para que sepamos que están transitando por algún lado, que pintemos árboles, otros más que verán que Chiapas sea la frontera como una puerta principal, en fin ocurrencias que dan vergüenza.

Pero también hay quienes ya comprometieron a todo su equipo, para que sea gestor de obras municipales, entonces para que el voto, si pueden ser gestores sin cobrar una dieta, gestores hay en todas partes y mejores, pues saben hacer escritos y usando los artículos de la Constitución tienen mejores respuestas.

Los candidatos a la presidencia, se van por obras solo por citar como ejemplo, una calle donde solamente vive su comadre y algunos amigos, pero el acceso principal nada, o en vez de crear una clínica municipal, se van con una cancha multiusos; solo hay que recordar a un aspirante que ofreció un puente, alguien del pueblo grito, pero si no tenemos río, al cual respondió rápidamente el candidato, también les pondré río.

Los partidos buscan a quien sea, no solo para ganar presidencias y curules, también para tener poder, la gente se le obliga a votar bajo argumentos fantasiosos de democracia, lo cual no existe es una quimera, pero al pueblo también le gusta eso, porque no ha visto más allá de su propia realidad.

En un análisis rápido, Chiapas tendrá nulo desarrollo social, incrementará su pobreza, provocará ola de violencia y estamos cayendo en el mismo bache que está Honduras, convirtiendo a esta entidad en carne de cañón.

También es cierto que los ciudadanos en su desdén por un lado y su ignorancia por otro, no tienen ni a donde ir, los que tienen la capacidad no se les deja llegar y ellos mismos no quieren participar, de tal suerte que nada bueno viene en las administraciones municipales para ser exactos.

Reparto

Estamos a una quincena del inicio del mes de mayo, por lo que las empresas deberán ir pensando cómo pagar el reparto de utilidades, pero muchos ya están en espera de solo enviar un documento de la nula acción, ante según la falta de ingresos y lejos de tener dividendos hay crisis financiera en sus respectivos negocios.

Si bien es cierto que hay empresas y comercios que están en un proceso difícil por la pandemia, también es cierto que tienen problemas por la presencia del gobierno federal y en otras por la delincuencia.

No es sencillo para ellos el poder hacer realidad el pago de las utilidades, también hay que sumar que la competencia es alta y hoy se está en una idea de ir cambiando ya la ley, aunque es en perjuicio de los trabajadores, también es cierto que esto de no hacerse podría colocar a esas empresas y negocios en un paso para su cierre.

Solo un porcentaje menor son quienes en efecto no han tenido eco financiero, pero muchas empresas en Chiapas, están aprovechándose de esto para negar pagos, ellos saben perfectamente que les fue muy bien con este proceso de pandemia, aunque parezca increíble.

El gobierno federal tiene que hacer frente a la problemática, no es estar en contra de quienes generan empleo, sino apoyarlos para que sigan en esa idea, aquello de los emprendedores es tan falso como la misma democracia, los datos son precisos, por cada 100 emprendedores solo 15 logran avanzar y 5 de estos últimos se convierten en una opción.

Hay mucho que hacer por Chiapas, pero el problema no está en manos del gobierno solamente, está en todos, entender que todos merecen ser apoyados y atendidos, mientras eso no pase, simplemente no habrá nada a favor de todos.

No basta con decir si están bien o no las empresas y comercios, es necesario el saber cómo apoyar para que las finanzas de ellos, repercuta en la economía de todos, es necesario que las condiciones sean mejores cada día, muchos comercios cerraron y no podrán abrir jamás, se fueron a la ruina.

Otros más indistintamente que no les va como antes, es importante saber que se mantienen en pie, basta ver cómo siguen teniendo éxito, aunque las cosas repito, no sean como antes y que los ingresos hayan disminuido en un 20 por ciento o poco menos, aunque tienen solvencia aún para seguir.

Chiapas no es industrial ni empresarial, aunque tenga lo segundo es tan escaso que no se puede calificar como tal, el 80 por ciento son simplemente negocios que se dedican a vender, pero hay que aplaudirles porque son locales y no necesariamente se vive de los inversionistas extranjeros.