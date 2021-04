Qué más pue… / Carlos Coutiño

Tuxtla sin identidad

Al celebrarse el día de San Marcos, patrón de Tuxtla Gutiérrez; nos damos cuenta de la clase de ciudad que es, el punto clave es el haber perdido su identidad, es un pueblo ahora donde viven centroamericanos, indígenas de los Altos y conviven miles de trabajadores de varios municipios.

Los tuxtlecos están relegados, muchos de ellos ni siquiera saben su propia historia, no saben porque son Tuxtla y porque viven peor que los extranjeros o connacionales que se han apoderado de su propia riqueza.

El desdén del pueblo ha hecho que empiecen por gobiernos imaginativos que han destruido su identidad, otros más han provocado que tengan dominio sobre los ciudadanos, tal es el caso de encontrar a chinos, gringos y hasta centroamericanos que imponen su condición económica para tener a los tuxtlecos trabajando para ellos.

De nada sirvió que sus héroes entre ellos Joaquín Miguel Gutiérrez perdiera la vida por el liberalismo, el lugar que debería ser un punto importante en todo, terminó siendo un basurero, centro de drogadicción y hasta prostíbulo.

El protestantismo no logra ganar espacios y ahora intenta a través del PES llegar a donde se pueda, pero urge tener dinero a costa de lo que sea, ya hablar de Dios no es negocio para ellos, en lo político se tiene doble poder y eso es lo que están logrando.

Brasileños con una idea de Dios se han acercado a un grupo fuerte de ciudadanos engañando que ellos son los hijos de dios, otra forma de perder identidad y entregar el tesoro por espejitos, la historia se repite siempre y Tuxtla es un excelente ejemplo, falta educación y razonamiento.

Si esto sigue así, podría incluso perder el nombramiento de capital, no está de más pensar en el hecho que Tapachula siempre lo ha deseado y provoca con el separatismo, aunque pareciera poco probable que esto ocurra, es posible que si obtenga beneficios más adelante.

San Cristóbal de las Casas le queda muy bien el ser capital, pero no es un punto importante en este momento por las condiciones de droga e inseguridad, no levanta y eso hace que pueda tener un freno sobre su intención de retomar el título, lo mismo que Comitán la cuna de la independencia, no está a la altura para fortuna de Tuxtla.

Sin embargo Chiapa de Corzo aunque conserva su identidad, está marginado y eso puede dar un tope para que se niegue llevar los poderes a este pueblo, por eso la urgencia de muchos que sea zona metropolitana y con esa misma idea, abrazar a la ciudad como lo hizo con Terán, solo así Tuxtla se fortalece.

El pueblo en su ignorancia no entiende que pasa y está o intenta preocuparse por su propia situación económica y de diversión como puede ser la compra de cerveza o juegos electrónicos, comprar celulares y tener algo que ver en la televisión; por eso permite que los políticos hagan lo que desean.

No basta entender que Chiapas está perdiendo todo, los que gobernaron dejaron cimientos para la modificación política, pero el pueblo es el realmente responsable al permitirlo, se acabó México y más Chiapas, terminará siendo el patio trasero de los gringos y finalmente todos seremos una colonia de Estados Unidos.

Candidato

¿Qué tanto amas a tus hijos?, ¿Si tienes un consentido?, entonces porque dejarles un futuro de pobreza, muerte; el voto no es un juego, cuando escuchas que una persona juega para ser presidente municipal o diputado, desde ahí ya es un error, porque ellos compiten realmente por algo.

A partir del 3 de mayo, fecha en la cual arrancan las campañas electorales locales, estaremos haciendo un trabajo sencillo, modesto, que hablará en mofa sobre qué hacer y no en estas contiendas que será el 6 de junio.

Nos llamaremos PP, y diremos a ti vota por PEPE, y nuestro eslogan “Piensa a lo Pendejo”, es una sátira sobre lo que estamos haciendo todos los días, desde la contaminación, destrucción de patrimonio, temas de educación, salud, infraestructura, alimentación, familia, entre otros temas.

Serán 2 semanas de burla, para luego entrar de lleno en un sentido reflexivo, no se trata de invitar a votar por alguien o dejar de hacerlo, se trata de hacer conciencia que el voto puede dar un triunfo a los enemigos de la vida, de la familia, de lo que amamos.

Provocaremos al menos es la intención, de crear conciencia y que se entienda que el voto solo favorece a quien dirige el partido político, entre más votos más dinero, al que se le llama prerrogativas, sin importar que gane o no la elección equis candidato, es urgente entender que la política si es un juego sucio.

Podrán seguirnos por Facebook, haremos una página el cual anunciaremos en la siguiente semana, ahí podrán subir comentarios y también descalificarnos si así lo desean, no se trata de imponer opiniones, solo hacer valer el derecho a la libertad de pensamiento y hacer realidad un trabajo a favor del respeto ciudadano.

Que no te de igual quien llega, no todos son iguales, hay quienes son peores, de esos hay que cuidar a las personas que realmente se ama como son los hijos, lo que hay que cambiar no son los partidos, sino a nosotros mismos, esa moral, ser realmente humanos, no es culpa de los políticos, la culpa es de cada uno de los votantes.

No importa o que tú quieres como ciudadano, solo es lo que el poder quiere, existen dos clases el poder político y el económico, eso es lo que nosotros damos por cada voto a un partido político, por eso si van a votar, háganlo por lo que más aman, sus hijos, pero si no lo harán, entonces también será el derecho bien ganado para no dar más dinero a quienes siempre han vivido del pueblo.

No hagas con tu voto que ellos gocen de ti, de tus beneficios como ser humano, es necesario hacer un alto y reflexionar que quien decidas tu que sea tu presidente municipal o legislador, tenga conciencia y no altere las cosas para su beneficio, ni tampoco hagas que llegue alguien improvisado y totalmente ignorante.