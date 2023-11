Un texto de Sandra de los Santos

Hace unas semanas, Kyra Núñez de León, periodista y cofundadora de la Red por la Paridad Efectiva (REPARE) en Chiapas me marcó para hacerme la invitación de comentar su libro “Proceso electoral 2020-2021. Realidades, resultados y retos desde una mirada violeta” en la presentación que se haría en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con gusto acepté, pues el tema, dijeran por ahí: “es mi mero mole”.

Leí el texto en digital de una sola sentada, es un libro ligero, pero sobre todo útil. Se podría resumir en que es un diagnostico de lo que ocurrió el pasado proceso electoral desde una perspectiva de género.

Cada vez que tengo la oportunidad de presentar un libro, participar en una conferencia o algo así…prefiero escribir un guion que me permita no irme como hilo de media y hablar más de lo debido y también no desviarme del tema; pero ese ejercicio también me permite poderles compartir a ustedes después mis anotaciones. Así que acá les dejo los apuntes que hice para la presentación del libro.

A Chilpancingo le pasa lo que a muchas ciudades capitales en México. Se terminan viendo opacadas por algún otro lugar turístico ubicado en el mismo estado. Siempre resultan menos lindas, menos pintorescas, menos atractivas en comparación de ese otro lugar.

Hace unos años fui a Chilpancingo. Creí que no había mucho que ver, pero fue en ese lugar donde el sentimiento más profundo de “mexicanidad” (si es que la expresión existe) me llegó, donde la historia de México me atravesó, totalmente.

En la catedral Santa María de la Asunción un 13 de Septiembre de 1813 fueron leídos por primera vez los “Sentimientos de la Nación”.

En la puerta principal de la catedral está grabado una parte de los “Sentimientos de la Nación”, la parte más significativa –para mi gusto- es la que dice: “Quedando todos iguales (qué bello hubiera sido que dijera todos y todas), y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud”. Qué hermosa declaración de derechos humanos, de igualdad, de abolición a la esclavitud.

Si el sentimiento patrio nos llegara como “airecito de la rosa de Guadalupe” les dijera que a mí ese día cuando estaba parada frente a la puerta principal de la catedral Santa María de la Asunción me llegó.

La lucha por la igualdad 200 años después sigue estando vigente, sigue siendo nuestra lucha.

¿Por qué les cuento esta anécdota ahora?

Porque estamos en lo que podría llamarse la casa de José María Morelos y Pavón…si él hubiera fundado una religión, su iglesia sería está…los Tribunales de Justicia. Porque los “Sentimientos de la Nación” son una declaración de derechos, pero son aspiracionales, es lo que se desea construir.

Nuestra democracia, la que defendemos también es hasta cierto punto aspiracional. Las situaciones de violencia y la desigualdad del sistema en el que vivimos tanto patriarcal como capitalista nos pone grandes obstáculos para llegar a esa democracia a la que aspiramos.

De esto hablan Kira Núñez de León y María Yolanda Hernández Ferrero en este análisis desde una perspectiva de género del proceso electoral del 2021 de dos lugares, que si bien en el mismo territorio nacional, tienen diferentes realidades a nivel regional: Chiapas y Tamaulipas.

Es importante que este libro salga en la antesala del proceso electoral del 2024, y también cuando las elecciones que se analizan en el tiempo pareciera que nos queda ya a la distancia. Dicen, que a veces es necesario pararse lejos para ver algo de cerca.

Hacer este tipo de análisis, desde los lentes violetas, nos ayuda a la ciudadanía, pero sobre todo a las y los tomadores de decisión a reflexionar, cambiar y aplicar nuevas políticas públicas.

Las personas no vivimos de manera igual la democracia ni la real ni la que existe en nuestros anhelos. No existe una sola ciudadanía, sino muchas.

Las mujeres, los hombres, las personas con discapacidad, las de la diversidad sexual vivimos de manera diferente nuestra participación política. La defensa de la construcción de la democracia que queremos construir desde nuestras identidades y formas de ser y estar no nos deben de costar la vida.

En el proceso electoral 2020-2021 en México fueron asesinadas 21 políticas, 14 de ellas precandidatas y 7 de ellas candidatas. En Chiapas, concretamente, se registraron en el proceso electoral citado 58 delitos cometidos contra mujeres, estos datos los cito del libro.

Kyra hizo un gran trabajo de registro, le puso número a nuestras sospechas, nos dio la radiografía de lo que sucedió en el pasado proceso electoral.

El ciudadano y la ciudadana de a pie a veces se preguntan qué hacen las instituciones electorales cuando no hay proceso en curso, por qué tienen tantos “privilegios” dice el presidente…bueno, pues, precisamente es lo que se debe de hacer: preparar las naves para cuando haya que navegar. El tiempo en tierra firme es muy decisivo para que en el mar y con las oleadas fuertes nos vaya bien.

¿Cómo nos preparamos para llegar al 2024? ¿Qué se hizo o se dejo de hacer para no repetir los mismos errores? ¿Cómo esperamos lograr nuevos escenarios si no se hizo gran cosa para llegar de manera distinta?

La ventaja de que este libro lo haya escrito Kyra Núñez no es solo su mirada desde una perspectiva de género, sino también su formación en el periodismo, y es que este texto está escrito priorizando un lenguaje claro y sencillo y no desde la especialización. Necesitamos quienes nos traduzcan del arameo antiguo, que muchas veces es el lenguaje electoral, a un vocabulario ciudadano y este libro cumple ese objetivo.

El texto es muy ligero, pero sobre todo útil. El trabajo que hacen las autoras de registrar los hechos, contabilizarlos, ponernos en perspectiva, documentar testimonios, en serio, que nos ayuda mucho, a quienes investigamos de este tema. Este trabajo debe de servir de diagnóstico, punto de partida y análisis a las y los tomadores de decisión para cambiar el escenario, para marcar un nuevo rumbo, uno en que la paridad de género sea efectiva porque sin mujeres no es democracia.