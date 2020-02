Reinstalan a docentes en la Unich, Zuart “les hace el feo”

El rector desconoce los acuerdos tomados por Gobierno. Maestras y maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas denuncian acoso laboral, además del impago de sus sueldos caídos

Lucero Natarén / Aquínoticias

El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Jorge Luis Zuart Macías, se niega a cumplir los acuerdos tomados por el Gobierno del estado con respecto a la reinstalación de las y los docentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich).

Zuart Macías argumentó que no tiene ninguna responsabilidad de cumplir con los compromisos hechos por el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, puesto que no ha recibido ninguna minuta o instrucción referente al tema.

Ante esta situación, las y los docentes del Sutunich, emitieron un comunicado este miércoles, en el que denuncian acoso y violaciones laborales en su contra, cometidos nuevamente por el rector. Quien expresó que si recuperaron sus actividades laborales fue por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, más no por él: “están aquí por el gobernador, no por mí”.

Por su parte, las y los sindicalizados han expresado su agradecimiento al gobernador por la “justa intervención, ante el despido injustificado (2018)”, se lee.

Refieren que el rector conserva más de 50 contrataciones violentando el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) “pretexto para pedir más presupuesto en su nómina”, además, denuncian del despido del coordinador de la unidad Valle de Tulijá y disminuyó horas laborales a las y los profesores sindicalizados, para otorgárselas a personas de su confianza, quienes “no cuentan con el perfil académico idóneo”.

Otra injusticia perpetrada por el rector ocurre en la Unidad de Oxchuc, donde cinco profesores sindicalizados, entre ellos una maestra que regresa de licencia materna, permanecen no contratados. En Yajalón y Las Margaritas, indican, también existen irregularidades.

Remarcaron su preocupación ante la “notoria discriminación étnica y de clase” por parte del rector Zuart, -quien finge una estabilidad académica, pasando por encima de los derechos laborales de las y los docentes-, manteniendo prácticas de nula transparencia en el proceso de inscripción, siendo recordados los recientes casos contra 14 aspirantes a Médico Cirujano.