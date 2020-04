Sancionarán a quien siga utilizando plástico de un solo uso en Chiapas

En poco más de un mes entrará en vigor la reforma a la Ley Ambiental para el Estado Chiapas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A poco más de un mes de entrar en vigor en su totalidad, la reforma a la Ley Ambiental para el Estado Chiapas, la cual obliga a empresas, restaurantes y tiendas a no generar más plásticos de un sólo uso, dicha medida continua sin aplicarse en supermercados, abarroteras, locales de mercados públicos, tiendas de autoservicio y fondas.

Aunque se ha exhortado a la población a llevar sus propias bolsas de tela, canastas o recipientes para colocar sus productos, algunos no lo hacen y los locatarios deben proporcionar las bolsas de plástico a sus clientes, de lo contrario, temen que éstos decidan no comprarles.

El mayor reto de los establecimientos –de todos los giros– es la expedición de bolsas de plástico de todos los tamaños en cada compra que hacen los usuarios de los comercios, mientras que para los restaurantes y fondas, el desafío es dejar de entregar a sus clientes utensilios de plástico no biodegradables y platos de unicel.

Sin embargo, con la adición de la iniciativa de Prohibición del Uso de Plásticos a la Ley Ambiental para el Estado –publicada bajo el Decreto 205 en el Periódico Oficial del Estado en junio de 2019–, puntualiza que las sanciones para quienes incurran a dicha norma van de un apercibimiento, multas de hasta 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y hasta la clausura parcial o total del lugar.

El presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, Juan Salvador Camacho Velasco, dio a conocer que con la aprobación de la iniciativa se busca reducir el número de contaminantes en la capital del estado y en los 123 municipios restantes.

La entrada en vigor de dicha ley, comienza de manera obligatoria el mes de junio del 2020, es decir, que si los comercios no acatan dicha disposición en dos meses, podrían ser acreedores a sanciones.