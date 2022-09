Ser madre soltera y trabajadora en Chiapas: jornadas largas y raquíticos sueldos

INEGI puntualizó que hasta julio de 2020 a nivel nacional se reportó una tasa de ocupación del 34.7 por ciento en mujeres, en contraposición al 71.8 por ciento en hombres

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Brenda América Meléndez, es una madre soltera que diariamente sale de su casa para trabajar y así mantener su hogar y a su menor hija de 15 años que actualmente cursa la preparatoria.

Desde muy temprana hora inicia su jornada laboral, misma que puede extenderse hasta 12 horas por día, teniendo un pago inferior al del salario mínimo. Ella, limpia terrenos, lava ropa ajena, limpia casas y un sinfín de actividades que le implican mucho desgaste físico.

“Como madre soltera tengo que trabajar, ahorita que me encuentran ando chaporreando, pero también voy limpiando casas para irla llevando con mi niña”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta julio de 2020 a nivel nacional se reportó una tasa de ocupación del 34.7 por ciento en mujeres, en contraposición al 71.8 por ciento en hombres. Además, del primer trimestre de 2020 al segundo de 2021, en 17 entidades -entre ellas Chiapas-, el índice de mujeres que transitaron hacia empleos informales fue mayor al 50 por ciento.

Además de lo difícil que ha resultado para la señora Brenda encontrar un trabajo bien remunerado y que le brinde seguridad social, otro obstáculo ha sido lo difícil de acceder a un apoyo gubernamental.

“A mí el gobierno no me da el apoyo de madres solteras, yo lo he intentado por lo mismo que sí necesito ese recurso, pero no ha sido aprobado mi apoyo”.

Y aunque la vida no ha sido fácil para Brenda América, no se deja vencer y con optimismo, todos los días trabaja para ella y menor hija.

“A echarle ganas, qué más nos queda y ojalá que si viniera el apoyo acá”.