Si no es el WhatsApp oficial mejor no descargues: aumentan casos de hackeo en Chiapas

Especialistas en temas de seguridad y protección de datos personales piden a los ciudadanos no enviar ningún código de seguridad de WhatsApp o Telegram, ya que éste es el modus operandi para hackear cuentas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Los casos por robo de identidad y hackeo a cuentas de WhatsApp cada vez son más frecuentes. Usuarios denuncian, que de un momento a otro la aplicación de mensajería les niega el acceso, debido a que otra cuenta ya está activa, o bien, sin justificación, las y los usuarios reciben un mensaje donde les piden enviar un código, sin embargo, es ahí donde los hackers obtienen el acceso a la aplicación.

“Intenté ingresar a WhatsApp y no me permitió entrar, me pedía un PIN que se hace cuando haces la verificación, puse el pin y no me lo aceptó. Sólo fueron 5 minutos máximo y en esos 5 minutos, les escribieron a contactos, a dos les pidieron dinero”, denunció Montserrat, quien tuvo que cambiar de número al no recuperar su cuenta.

Especialistas en temas de seguridad y protección de datos personales piden a los ciudadanos no enviar ningún código de seguridad de WhatsApp o Telegram que reciban a través de mensajería de texto, ya que éste es el modus operandi utilizado por ciberdelincuentes para hackear las cuentas de los usuarios y obtener un fin de ello, o peor aún, tener acceso a contactos, fotografías y toda la información que pudiera tener el dispositivo.

“No nada más te roban tu número telefónico, también todos tus mensajes, porque no ponemos atención en lo que descargamos, muchas veces adquirimos una app y muy fácilmente estas aplicaciones te dicen que ellos podrán tener acceso a tu base de datos, pero no acostumbramos a leer”, explicó Eliseo Marín, Director General de Consejería EMC.

Pese a que las aplicaciones advierten a los usuarios sobre el acceso a su base de datos, es importante realizar una denuncia si ha hecho mal uso de éstos, pues de lo contrario no quedan precedentes del hecho.

Actualmente, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) cuenta con diversos mecanismos de contacto, en Facebook: Policía Cibernética Ssypc Chiapas; correo electrónico: cibernetica@sspc.chiapas.gob.mx, atención personal al número 61 1 3958 extensión 31019 y línea gratuita 018002211484.