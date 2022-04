¿Tienen menos valor los estudios a distancia que los presenciales?, mitos y realidades de estudiar en línea

Te contamos qué dicen los expertos al respecto

Lucero Natarén / Aquínoticias

Según expertos, los canales de aprendizaje cambiaron con la llegada del COVID-19, y es que, aun cuando los sistemas educativos tenían la posibilidad de brindar educación digital, esta alternativa no se había explotado y adoptado por completo.

Sin embargo, las estadísticas del Inegi (Instituto de Estadística y Geografía) señalan que la tendencia denominada “e-learning” creció, pues tan solo en México el 55.7 por ciento de la población de educación superior usó la computadora portátil como herramienta para recibir clases, mientras que 70.2 por ciento de los alumnos de primaria utilizó un celular inteligente.

Algunos de los beneficios que los expertos destacan de la educación a distancia es que: puede ser menos costosa, al no estar de manera presencial los estudiantes pueden realizar otras actividades como trabajar o incluso estudiar desde cualquier parte del mundo, “cuando antes tenías que residir en el lugar donde se ubicaba tu universidad”.

No solo las carreras universitarias están ganando terreno en el área digital, también los trabajos se han convertido en remotos. Es así como la Universidad Tres Culturas – UTC, institución educativa que democratiza el acceso a la formación universitaria desde hace 23 años, explica algunos “mitos” sobre la educación a distancia.

Relevancia de una licenciatura a distancia o presencial

Aunque hay quienes comparan la calidad educativa de estos dos niveles, es importante destacar que:

“Un título de licenciatura expedido vale de la misma manera tanto virtual como “presencial”. Lo único que tendríamos que cerciorarnos es que las universidades tengan las certificaciones necesarias, pero no es un obstáculo a la hora de ser contratado. Por el contrario, la cultura del trabajo también está cambiando y muchas empresas estarían visualizando las capacidades digitales que el egresado pueda tener, así como otras áreas destacadas como: habilidades comunicativas, autoaprendizaje, y gestión de tiempo”.

No aprendes de la misma manera:

Este mito es verdad, no se aprende de la misma manera, pero eso no es tampoco una desventaja. “Los dos tipos de modalidad tienen sus beneficios y sus áreas de oportunidad, por lo contrario, al realizar educación a distancia debe existir un compromiso mayor de parte del estudiante. La calidad de su aprendizaje dependerá tanto de la educación en línea, como de su gran compromiso por aprender. Al final, el medio no hace al curso, sino los que participan en él”.

No obtendrás las mismas oportunidades laborales

El formato en el que se estudia una licenciatura no es un factor determinante en el nivel de empleabilidad cuando los estudiantes egresan, ya que realmente, son las habilidades trabajadas las que resaltarán en el campo laboral.

“Además, es una gran entrada, pues muchas empresas están en un proceso de digitalización y transformación, contratando personal con estudios de modalidad en línea, lo cual es una carta de presentación fuerte para los candidatos, ya que los mismos reclutadores analizan la capacidad del alumno de haber estudiado en línea y su potencial de adaptación a un entorno digital”.