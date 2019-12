Transportistas piratas serán expuestos

En los próximos días se pondrá en evidencia a quienes “desestabilizan” el sector con taxis irregulares, indicó la Alianza del Autotransporte del Estado

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas dio a conocer que, a través de una solicitud de información al Poder Ejecutivo local, se estará divulgando en próximos días el nombre de los dueños de unidades irregulares que laboran en la modalidad de taxi en Tuxtla Gutiérrez.

Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, informó que la organización pidió al titular de la Secretaría General de Gobierno dar a conocer a detalle quienes son los sujetos que han desestabilizado al sector con el aumento de unidades piratas.

A lo anterior, Bustamante Grajales comentó que esta práctica irregular en la capital del estado ha dañado la economía e imagen de los transportistas concesionarios durante los últimos dos años, ya que este grupo no contribuye al estado como los establecidos.

Además, agregó que esta práctica ilegal no sólo afecta a los concesionados chiapanecos, sino a la población usuaria, porque no hay garantías de un servicio eficaz y seguro.

“En muchos taxis irregulares que andaban por ahí circulando, en muchos de estos, se dieron asaltos, asesinatos, inclusive porque no se identifican a los dueños”, expresó.

Por ello, insistió al Estado en saber quiénes son los propietarios de los vehículos que trabajan en esta modalidad irregular.