Unicach sobre muerte de estudiante: el 911 no respondió

Rector de Unicach reconoció que no existen servicios médicos activos en la institución y por ello, personal educativo ha recibido cursos de primeros auxilios

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Durante 1 hora y media, estudiantes, docentes y familiares de David Castillejos hablaron al 911 y no contestaron, informaron autoridades educativas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), mediante una conferencia de prensa.

Lo anterior, respecto a la muerte de David Castillejos, estudiante de licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico de la Facultad de Humanidades quien sufrió convulsiones en la cafetería del Centro educativo.

El rector de la Universidad, Juan José Solórzano Marcial explicó que, fue un docente de la Universidad quien brindó los primeros auxilios a David Castillejos, mientras solicitaban una ambulancia, pero al no responder y en otros casos no entrar la llamada al número de emergencias 911, su padre quien ya se encontraba en el lugar, decidió llevarlo a una clínica particular en donde confirmaron que David ya no contaba con signos vitales.

Solórzano Marcial reconoció que no existen servicios médicos activos en la institución y por ello, personal educativo ha recibido cursos de primeros auxilios, sin embargo, este mecanismo no fue suficiente para salvar la vida del joven estudiante.

También enfatizó que, antecedentes documentados donde se establece que el alumno fallecido sufría epilepsia, pero en esta ocasión la crisis epiléptica fue profunda y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Manifestaciones

Antes de concluir la semana, estudiantes de la Unicach, se manifestaron en una protesta silenciosa, en la que pidieron atención médica para la comunidad estudiantil, luego de la muerte de David.

En tanto, el rector de la universidad, dijo que, cualquier manifestación sería respetada, pero pidió a las y los estudiantes no politizar esta tragedia.