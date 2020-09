1% de escuelas en Chiapas han retornado a clases

Autoridades educativas señalaron que no habrá sanción para escuelas que decidan retornar –a pesar de no estar permitida esta actividad en semáforo amarillo-, pues es una determinación de padres, madres, docentes y alumnos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Secretaría de Educación en Chiapas afirmó que el uno por ciento de los centros educativos en el estado han retornado a las actividades, especialmente en las zonas de mayor marginación, sin embargo, en la capital chiapaneca también se ha presentado esta situación.

En tanto, las autoridades educativas, señalaron que no habría sanción para los centros que decidan retornar –a pesar de no estar permitida esta actividad en semáforo amarillo- , pues es una determinación conjunta e incluso, si Chiapas llegara a cambiar a color verde en el semáforo epidemiológico, quienes decidan no regresar a clases, podrán no hacerlo.

“En todo el estado el 1 por ciento de las escuelas son las que están de manera extraordinaria a clases, – ¿por parte de la secretaría aplica alguna sanción? – no porque está con mucha libertad dándose esto, aquí la decisión lo está tomando los padres de familia”, mencionó el vocero de la Secretaría de Educación, Mario Álvarez.

A nivel federal, la Secretaría de Educación Pública afirmó que Campeche y Chiapas podrían ser los primeros estados en retornar a clases presenciales en los próximos 15 días, dado que están muy cerca de que su semáforo sanitario por el COVID-19 se determine en color verde.

En este regreso el 50 por ciento de los alumnos asistirán de manera presencial a los planteles los días lunes y miércoles, mientras que la otra mitad lo harán los martes y jueves, a fin de poder mantener las mejores condiciones para una sana distancia entre la comunidad escolar.