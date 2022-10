¿Cuánto cuesta menstruar en México?

Las toallas sanitarias son el producto de gestión menstrual más usado por las mexicanas

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Mi primera menstruación llegó a los 15 años, desde entonces hasta ahora he gastado poco más de siete mil pesos en toallas sanitarias. Para mis 48 años -considerando que es la edad promedio en México para la llegada de la menopausia– habré gastado más de 20 mil pesos en adquirir este producto. ¿Por qué una mujer debe pagar un proceso biológico que no es opcional para ella?

A mis 28 años puedo decir que he tenido la posibilidad económica de adquirir toallas sanitarias -el producto de gestión menstrual que me resulta más “cómodo”-, pero este no es el caso del 50 por ciento de las mexicanas, quienes han tenido que renunciar a un producto básico como alimentos o medicamentos para adquirir un paquete de toallas desechables, de acuerdo con información que arrojó la Primera Encuesta Nacional Sobre Gestión Menstrual (ENGME).

CIMAC

En este punto es importante destacar que dicha encuesta también reveló que las toallas sanitarias son el producto de gestión menstrual más usado por las mexicanas, por lo que en promedio, lo que he desembolsado para adquirir este producto es similar a la cantidad que otras mujeres gastarán durante toda su vida, considerando la duración y consistencia de su sangrado, además del contexto social y económico en el que viven.

Pagar por un proceso biológico que no es opcional

En México, el pasado octubre de 2021 se aprobó una reforma para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de gestión menstrual. Es decir, productos como una caja con 10 tampones pasaron de costar 41.50 a 34.86 pesos.

Para lograrlo, diversas mujeres integrantes de la sociedad civil promovieron iniciativas. Entre ellas Menstruación Digna México, quienes aseguraron que el IVA de 16 por ciento que tenían dichos productos, transgredía “el derecho a la no discriminación y profundizó la desigualdad socioeconómica entre hombres y mujeres”.

“Las mujeres deben asumir los costos económicos asociados a la menstruación, y al mismo tiempo, como consecuencia de la cultura misógina que predomina en México, enfrentar los tabúes y estigmas sociales asociados a este proceso biológico”, destacó Menstruación Digna México.

Por ello, la eliminación del IVA no es suficiente. Incluso la ENGME reveló que 85 por ciento de las mujeres desconocían que el impuesto había sido suprimido de los productos de gestión menstrual, ya que el gasto que supone continúa siendo excesivo.

Fotografía: Pexels

Ante este panorama, el objetivo es obtener toallas, tampones, copas o pantaletas menstruales de forma gratuita, tal como Escocia, país donde se declaró el acceso sin costo a productos de gestión menstrual.

Actualmente Michoacán es el único estado donde se aprobaron reformas para garantizar en las escuelas el acceso gratuito a productos de gestión menstrual. Sin embargo, no hay presupuesto suficiente para cumplir a cabalidad con dicha disposición.

“Cada uno de los niveles tiene un gasto específico para gastos generales, desde capacitaciones, es así como vamos a salir adelante, pero en específico la Secretaría de Educación no tiene recurso específico para el programa”, refirió la secretaria de Educación en Michoacán, Yarabí Ávila González.

A esto se suma que en 2021 también se aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones a la ley educativa que tienen por objetivo brindar productos de gestión menstrual de forma gratuita en estos espacios, misma que fue turnada al Senado, donde continúa congelada.

Pero, ¿qué falta para que haya gratuidad universal en México? Voluntad política y dejar de estigmatizar este proceso en niñas, adolescentes y mujeres. “La menstruación es un privilegio para algunas personas, cuando debería ser un derecho para todas menstruar con dignidad o cuando menos tener los productos al alcance», sentencia la organización Menstruación Digna.