142 mujeres privadas de la libertad ejercieron su derecho al voto en prueba piloto

La información que obtuvieron de las y los candidatos a una diputación federal fue insuficiente para emitir un voto informado

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México.- A pesar de contar con escasa información sobre el perfil de las y los candidatos a una diputación federal y sobre sus propuestas legislativas, 142 mujeres privadas de la libertad decidieron ejercer su derecho al sufragio y participar en la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva, que se realizó los días 17, 18 y 19 de mayo.

Este año, por primera vez en un proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó una prueba piloto para garantizar que 2 mil 185 personas en prisión preventiva pudieran ejercer su derecho al sufragio, mediante el voto anticipado. De este universo, 142 mujeres y 624 hombres acudieron a las urnas instaladas la semana pasada en cinco centros penitenciarios.

Los comicios, anticipados a la jornada electoral del 6 de junio, se celebraron en cinco Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos): el Número 11 CPS Varonil Sonora; Número 12 CPS Varonil Guanajuato; Número 15 CPS Varonil Chiapas; Número 17 CPS Varonil Michoacán y Número 16 CPS Femenil Morelos. Éste último es el único centro federal exclusivo para mujeres elegido en esta muestra.

De acuerdo con las organizaciones que integran el “Observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión”, en todo el país existen 90 mil personas, 84 mil hombres y seis mil mujeres, en prisión preventiva y susceptibles a ejercer el derecho al voto. Es decir, 42 por ciento de las personas en prisión no tienen sentencia y por tanto podrían votar.

Este mes de mayo, esta prueba se realizó para recibir el voto de hasta 3 mil 200 personas, a fin de preparar el escenario para garantizar el voto en prisiones en 2024. De las personas contempladas, sólo 766 cumplieron con los requisitos y decidieron votar.

Elecciones anticipadas en cinco Ceferesos

En conferencia de prensa virtual, este 24 de mayo, las organizaciones que integran el Observatorio expusieron que en las elecciones para personas en prisión preventiva, el INE hizo llegar a las y los votantes información genérica sobre los partidos políticos. Sin embargo, fue información insuficiente para conocer el perfil de las y los candidatos y sus propuestas de campaña.

En esta elección, a nivel federal se renovarán 500 diputaciones federales, 300 de las cuales se elegirán por voto directo y 200 por el principio de representación proporcional. Las personas electas ocuparán una curul en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Carlos Dorantes, expuso que un voto informado sólo se puede realizar si se cuenta con información accesible, verificable, comprensible, oportuna, clara, idónea, suficiente y veraz sobre las candidaturas y sus agendas de trabajo, pero en este caso el electorado sólo recibió información genérica de los partidos políticos, por tanto, la información fue insuficiente.

El defensor explicó que el INE entregó a las y los votantes la boleta electoral, un instructivo para ejercer su derecho al voto y datos sobre los partidos políticos nacionales que compiten en estos comicios. Toda la documentación fue entregada el mismo día de la elección, por tanto la información no fue oportuna.

Esto quiere decir, explicó, que la personas no tuvieron tiempo para analizar sus opciones, ni supieron si las y los candidatos tenían propuestas específicas por distritos o dirigidas a la población privada de la libertad, por ejemplo, si tenían una agenda en materia de prisión preventiva, arraigo o ampliación de prisión preventiva.

La integrante del Observatorio, Viridiana Molina, detalló que aunque no pudieron hacer observación los días de la jornada electoral, cuentan con tres testimonios de personas que acudieron a las urnas y dos de quienes decidieron no votar. En el caso de las personas que ejercieron su derecho al sufragio, expresaron que no sabían si las y los candidatos tienen propuestas legislativas para ellas.

¿Quiénes acudieron a votar?

La Coordinadora de Programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, Sofia Gonzalez Talamantes, expuso que las organizaciones de la sociedad civil no pudieron hacer observación electoral durante las jornadas del voto anticipado, debido a que esta figura no está contemplada en el modelo que planteó el INE. Sin embargo, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudió como observador.

De acuerdo con la documentación de la CNDH, votaron 766 personas en prisión preventiva. De esta cifra, 142 fueron mujeres, lo que significa que 95.9 por ciento de las 148 mujeres que cumplieron con los requisitos (credencial de elector y estar en la Lista Nominal) fueron a las urnas. En el caso de los hombres, 624 ejercieron este derecho, es decir 77.9 por ciento de la Lista Nominal en prisión preventiva.

La fundadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Valentina Lloret, consideró estos datos relevantes si se compara con el nivel de participación de la votación en 2018, que fue de 62 por ciento y con el del nivel más alto de participación electoral que se ha tenido en México, que fue de 77 por ciento, en la elección de 1994.

¿Cómo surgió esta prueba piloto?

En 2018 dos personas privadas de la libertad en el reclusorio de El Amate, en el estado de Chiapas, solicitaron el derecho a votar. Estas personas argumentaron que estaban en prisión preventiva, es decir sin condena y con sus derechos electorales vigentes.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conoció el caso y determinó que el INE debería organizar una prueba piloto del voto en centros penitenciarios en las elecciones en 2021, a fin de prepararse para garantizar el sufragio en las prisiones en los comicios de 2024, donde se elegirá presidente de la República.

Al recibir la sentencia del TEPJF, el INE, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conformaron un grupo de trabajo para determinar en qué Ceferesos se realizaría la prueba piloto. Se eligieron los centros que tuvieran condiciones de gobernabilidad y seguridad, que incluyeran personas de las cinco circunscripciones electorales plurinominales, centros federales femeniles y varoniles y perspectiva de género e interculturalidad.

El pasado 3 de febrero de 2021, se dio a conocer que el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el Modelo de Operación de la Prueba Piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva. De acuerdo con este modelo, el escrutinio y cómputo de los votos de las personas en prisión se realizará el 6 de junio, mismo día en el que toda la ciudadanía salga a votar.