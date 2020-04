16 días de infierno en Cañón del Sumidero

La Conanp informó que se han intensificado las acciones de combate a través del helicóptero MI-17. Este lunes realizaron 41 descargas equivalentes a 102 mil 500 litros de agua. Desde el inicio del incendio han participado más de mil 300 personas en las labores de combate

Lucero Natarén / Aquínoticias

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó este lunes que, a 16 días de haberse iniciado el incendio denominado “Los Chiapa”, al interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero, han logrado controlar a un 80 por ciento el incidente.

El vocero de la Conanp, Juan Jorge Gutiérrez Ramírez, dijo que desde el 4 de abril que se reportó el incendio, más de mil 300 personas han participado en el combate de Los Chiapa, trabajando en conjunto con los tres niveles de gobierno. Los brigadistas luchan a marchas forzadas tanto en tierra como vía aérea desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

“La tarea no es nada fácil ya que el fuego se extiende de manera subterránea, sobre la vegetación y bajo las rocas por sobre los cortes perpendiculares de la pared debajo del mirador La Coyota”, mencionaron en un comunicado.

Durante el segundo día de operaciones aéreas con el helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina, advirtieron que buscan aminorar el incendio, sin embargo, este “pareciera no querer ceder”.

Este lunes sobrevoló por segunda ocasión la aeronave, realizando 41 descargas equivalente a 102 mil 500 litros de agua, sobre la pared en la que se extienden los cinco miradores del Cañón.

Las autoridades dijeron que la lucha contra el fuego no les ha sido fácil, pero tanto por tierra como vía aérea buscan vencer el incendio. Además, cuentan con la suma de voluntades, así como de esfuerzos y profesionalismo, para poder vencer el fuego que ha consumido 180 hectáreas del Parque Nacional.