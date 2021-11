25 colonias en Tuxtla con focos rojos por violencia hacia mujeres

El secretariado ejecutivo nacional menciona que el 43 por ciento de denuncias son de violencia familiar, es decir, las mujeres están siendo agredidas en sus espacios privados

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En Tuxtla Gutiérrez –uno de los municipios con Alerta de Violencia de Género- 25 colonias presentan focos rojos en cuanto a denuncias por violencia hacia las mujeres y es la parte del centro y colonias populares como Patria Nueva, Las Granjas, Francisco I. Madero, Real del Bosque, Terán, Bienestar Social, entre otras, las que concentran el mayor número de denuncias, esto de acuerdo a la Secretaría para la igualdad de las mujeres en Tuxtla Gutiérrez, con datos obtenidos por el Sistema Ejecutivo Estatal.

Sin embargo, esto no quiere decir que en el resto de colonias o fraccionamientos no existan este tipo de delitos, pues de acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en Chiapas el delito que más se denuncia es por violencia familiar, mientras la mayoría de delitos de alto impacto han disminuido en comparación del año pasado, pero los que tienen una carga de género continúan sin bajar.

«Esto no quiere decir que en otras colonias no esté sucediendo la violencia, querría decir que otras mujeres de otras colonias no se animan a denunciar violencia familiar que estén viviendo.

El secretariado ejecutivo nacional menciona que cada el 43 por ciento de denuncias son de violencia familiar, las mujeres están siendo agredidas en sus espacios privados», dijo Gelly Pacheco, secretaria para la igualdad de las mujeres en Tuxtla Gutiérrez.

Ante ello, hicieron un llamado a mujeres que estén siendo agredidas por su pareja, acudir al Módulo de Atención Integral que se encuentra en las instalaciones del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el cual, está abierto de lunes a viernes de las 8:00 a 20:00 horas, o bien hablar a los números de emergencia 091 (estatal) o 071 (municipal).