3 de cada 10 accidentes viales en Chiapas es por «echar trago» y conducir

Pese a ingerir bebidas alcohólicas, personas deciden manejar, una muestra de ello, lo ocurrido con el alcalde de Socoltenango, Chiapas, Juan Carlos Morales Hernández

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

De acuerdo a la misma Secretaría de Salud en Chiapas, el 30 por ciento de los accidentes viales son a causa del consumo del alcohol, mientras que, a nivel nacional, tres de cada 10 personas atendidas en hospitales mueren por algún tipo de traumatismo provocado por accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol, según el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara.

«Si van a beber bebidas alcohólicas no conduzcan, háblenle a un amigo, un familiar para que la pasen bien ustedes pero que haya la responsabilidad que un carro sea manejado por alguien que está en sus cinco sentidos, es la primera causa de muertes en jóvenes en México y en el mundo», recomendó Francisco Alvarado Nazar, delegado Estatal de Cruz Roja en Chiapas.

Sin embargo, la imprudencia de personas que deciden manejar pese a ingerir bebidas alcohólicas, se registra hasta en autoridades municipales, una muestra de ello, lo ocurrido con el alcalde de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández, quien ocasionó un accidente de tránsito en la colonia Narciso Mendoza, sobre el tramo carretero de La Angostura.

En el video que se difundió se ve al edil en estado de ebriedad, bajando del asiento del conductor en su camioneta y perdiendo el equilibrio, no obstante, a través de un comunicado, aseguró que no fue él quien causó el accidente, que no iba en estado de ebriedad y que el culpable fue el conductor de la unidad del transporte público con número económico 0118.