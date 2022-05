3era Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Ordinarios IMSS: Chiapas suma 589 consultas médicas

El IMSS en Chiapas recuerda que la siguiente Jornada de Continuidad de Servicios se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo

Aquínoticias Staff

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas continúa con las acciones de la recuperación de servicios y este fin de semana concluyó con la Tercera Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Ordinarios al realizar consultas de especialidades, consulta de medicina familiar, así como diversas detecciones médicas, como exploración de cáncer de mama, exploración de cáncer cervicouterino, detección de hipertensión arterial y diabetes.

En el Hospital General de Zona No.2, mejor conocido como “5 de mayo”, se realizaron las consultas de especialidad a derechohabientes de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 13, 23 y 25 en Tuxtla Gutiérrez, No.17 en San Cristóbal de Las Casas, No. 18 en Comitán, No. 34 en Villaflores, No. 20 en Acala, No. 21 en Chicoasén, No. 24 en Cintalapa, No. 14 Pujiltic, No.15 Tonalá y No. 16 Arriaga.

En total durante los tres días de las actividades de la Tercera Jornada Nacional de Continuidad de Servicios el IMSS Chiapas realizó 264 consultas de las especialidades en traumatología y ortopedia, angiología, oftalmología, ginecología, endocrinología.

Además, de 325 consultas de medicina familiar, y 354 detecciones de prevención a la salud las cuales fueron 39 exploraciones de cáncer de mama, 15 exploraciones de cáncer cervicouterino, 150 detección de hipertensión arterial y 150 detecciones de diabetes.

Las acciones de salud se realizan con un estricto protocolo de seguridad e higiene para la protección de las y los pacientes y del personal, ya que la emergencia por la COVID-19 continúa, por lo que no hay que bajar la guardia.

Para el IMSS en Chiapas, es de vital importancia mantener su compromiso por la salud y el bienestar de las y los derechohabientes, por lo que recuerda que la siguiente Jornada de Continuidad de Servicios se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo.