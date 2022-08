4 mil chiapanecos se han beneficiado con programas de Infonavit

De acuerdo con estimaciones del Instituto, 24 mil 257 acreditados en la entidad pueden acceder al programa Responsabilidad Compartida que tiene como objetivo apoyar a la economía familiar

Ana Liz / Aquínoticias

De febrero de 2019 a julio de 2022, el Infonavit ha beneficiado a 4 mil 315 personas acreditadas del estado de Chiapas con descuentos acumulados superiores a 755 millones de pesos, esto con el programa para convertir sus financiamientos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.

Un número importante de beneficiarios denunciaban las dificultades para liquidar sus créditos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en donde señalaban que incluso su deuda habría incrementado. Ante esto, el Instituto lanzó la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida a través de la cual las y los trabajadores pueden convertir sus financiamientos.

De este total de financiamientos convertidos, tan sólo entre mayo y julio de 2022, se reestructuraron 1 mil 006 créditos, luego de que las restricciones de acceso de las versiones anteriores del programa como la antigüedad del crédito, la edad de la persona acreditada y el número de meses sin pago fueron eliminadas para permitir la conversión de todos los créditos tasados en VSM fondeados por el Instituto.

«Estuve pagando 2 mil 100 me sales con el modo veces salario mínimo y ahora con pesos me explicaron que iba a pagar un poco de 2 mil 500 incrementó, pero redujeron muchos años el tiempo de mi pago, mi crédito era a 30 años y llevo pagando 14 y me redujeron 10 años», explicó Juan Ramos, beneficiado del programa Responsabilidad Compartida.

Para convertir su crédito de VSM a pesos, las personas interesadas deberán ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), revisar las condiciones de su crédito y aceptar el programa. Quienes aún no estén registrados en la plataforma, sólo necesitan su CURP, RFC y NSS para darse de alta.

