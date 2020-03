5 libros para leer y reflexionar en este 9M

El día del Paro Nacional de Mujeres podemos usarlo para el autocuidado y la reflexión

Sandra de los Santos / Aquínoticias

¿Qué hacemos si no vamos a trabajar, tampoco estaremos al cuidado de las y los otros, si no salimos de casa, no hacemos labores domésticas, ni estamos en las redes sociales o consumiendo cualquier tipo de producto? El 09 de marzo será el Paro Nacional de Mujeres, uno de sus objetivos será simular que no hay mujeres para protestar por los 10 feminicidios que ocurren diariamente en este país. Parece un contrasentido, pero no lo es. Desaparecemos un día para estar todos los demás. Nos volvemos invisibles para hacernos visibles.

El paro también es una exigencia al Estado para implementar acciones efectivas para evitar y castigar la violencia contra las mujeres. Como todos los paros buscan tener un impacto económico por eso tan importante es no ir a trabajar como no consumir.

Ese día las mujeres, que se unan a la movilización, podemos usarlo para el autocuidado y la reflexión. Una forma de hacerlo es mediante la lectura por eso les traigo acá cinco recomendaciones de libros, que pueden acompañarlas este 09 de marzo. Los libros los escogí pensando que son fáciles de conseguirlos, la mayoría no son caros, son de lectura ligera e introductorios al tema de género y/o feminismos.

La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexiévich

La periodista y escritora bielorrusa reúne en este libro relatos de mujeres que de alguna manera participaron en la segunda guerra mundial, de las que poco se ha hablado, de las que su historia no había sido contada.

Svetlana nos recuerda que en la guerra como todo lo que se ha contado de la historia y el periodismo solo se ve una mirada: la de un hombre de mediana edad. Pero, no se cuenta cómo viven el mismo hecho la otra parte de la población. Las mujeres en su enorme diversidad: edad, etnia, identidad sexual. Este libro es doloroso, pero también nos muestra la resiliencia y la fuerza de las mujeres.

Cómo educar en el feminismo de Chimamanda Ngozi Adichie

Este texto está escrito a manera de carta, un género que en lo particular disfruto mucho. Son recomendaciones que les da una amiga a la otra para criar a su hija sin los prejuicios sexistas. También habla de la interculturalidad y el amor a las raíces.

La mujer habitada de Gioconda Belli

Este libro fue publicado por la autora Nicaragüense en 1988. Narra de manera paralela la historia de dos mujeres. Lavinia una joven arquitecta que regresa a su país en plena dictadura e Itzá, una mujer indígena que vive en la época prehispánica y narra la llegada de los españoles.

Este libro me gusta porque se me hace una lectura ligera que nos hace ver cómo se va dando la reflexión de una mujer que ha vivido en el privilegio y sin cuestionarse muchas cosas y su proceso cuando empieza a hacerlo y tomar acciones sobre ello. Aunque, tiene cargas de amor romántico esto también de alguna forma se lo cuestiona la protagonista.

Una habitación propia de Virginia Wolf

¿Qué tan importante es tener una habitación propia para una mujer? Ayuda a tener un espacio en el cual se pueda escribir sin interrupciones, poder pensar, meditar; pero también es un lugar donde resguardarse en el propio hogar cuando la violencia está ahí.

Este libro es un ensayo que está basado a su vez en una serie de conferencias que ofreció la escritora en donde hablaba de las mujeres y la literatura.

Clamar en el verde desierto de Patricia Chandomi y Miguel Lisbona

El libro reúne el trabajo de 13 autores, quienes hacen la recuperación histórica de la participación de las mujeres en el siglo XIX y XX en una parte geográfica determinada el sur del país (Chiapas, Campeche y Yucatán). Los trabajos que hablan de la aportación de las mujeres son escasos y que lo hacen desde la provincia son menos de ahí la riqueza de estos textos.

Las mujeres han estado relegadas del espacio público. El análisis de su participación en diferentes momentos históricos nos ayuda a atender el movimiento feminista actual y saber que no nació ayer y que tampoco solo se ha dado en el centro del país.