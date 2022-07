7 de 10 menores no comprenden lo que leen; pobreza de aprendizaje se agudizó con pandemia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La pobreza de aprendizaje entre menores de 6 a 10 años se agudizó a consecuencia de la pandemia del COVID-19, así lo informó el Banco Mundial, específicamente respecto a la comprensión lectora.

En 2019, antes de la pandemia, la tasa de pobreza de aprendizaje se estimaba en un 57 por ciento en los países de ingresos bajos y medianos (en el sur de Asia y en América Latina y el Caribe). Es decir que, antes de la pandemia, casi 6 de cada 10 niños no tenían una competencia mínima en alfabetización a los 10 años. Sin embargo, esta organización estima que actualmente (2022) 7 de cada 10 niños en países de bajos y medianos ingresos ahora podrían estar sufriendo pobreza de aprendizaje.

“Preocupa el nivel porque bajó de forma significativa y los medios que se utilizaron en casa no fueron suficientes porque mucha gente no sabe usar aplicaciones, no tiene el equipo adecuado”, expresó Alejandro Velázquez, padre de familia.

“Se está logrando tal vez no al 100 por ciento, pero sí la mayor parte del conocimiento”, dijo la señora Nora Venancio, madre de familia.

En algunas zonas, como ciertos estados de México, se perdieron 225 días completos de escuela y las desigualdades de aprendizaje se debieron a la falta de acceso a internet y tecnologías de información.

“Sería mentir que se alcanzó el aprendizaje esperado en cuanto a contenidos… en algunas escuelas se llegó cubrir un porcentaje mayor, en unas menos”, expresó José Luis Escobar, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del CNTE-SNTE.