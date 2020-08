80% de empresas violan protección a datos personales

Eliseo Marín, consultor en temas de transparencia y protección de datos personales, habla en esta entrevista sobre transparencia y acceso a la información

Eliseo Marín Castellanos, es director de Consejería Grupo EMC, el cual se dedica a temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sin embargo, es éste último tema ha sido su pasión durante los últimos 18 años de su vida.

En temas de transparencia y acceso a la información, Eliseo Marín, aseguró que ésta ha sido muy opaca en Chiapas, “nos cansamos de exigir el tema de la transparencia, lamentablemente han confundido y tratan de ser más opacos en lugar de ser más transparentes”.

¿Cómo surge la idea de crear una consejería especializada en temas de transparencia?

Es un tema que nace en el sexenio de Vicente Fox, en el gobierno de Pablo Salazar y tuve oportunidad de conocer el inicio de esta Ley de Transparencia cuando nace el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) que es el órgano garante que vigila la transparencia.

Un tema novedoso que empezó a levantar ciertas suspicacias en temas de interés como saber cuánto costaban las almohadas que usó Vicente Fox y desde ahí me enamoré, me apasionó completamente el tema de la Protección datos personales, hoy mi despacho está más enfocado al tema de Protección de Datos Personales a nivel nacional y estamos dando conferencias a diferentes Cámaras, colegios y asociaciones.

En el tema de datos personales, llevo casado 18 años, inicié desde el 2002.

¿Qué regula la Ley Federal de Protección de Datos Personales?

Este tema nace en el 2010, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la ley obliga a que todas las empresas sean personas físicas o morales, no importe su tamaño, actividad o giro de negocio, están obligados a proteger cualquier dato personal que ellos conozcan, ya sean ciudadanos, clientes, empleados o proveedores.

La Ley señala que las empresas deben contar con un aviso de privacidad integral que el fin absoluto de ese aviso es informar a los ciudadanos que cualquier dato que recabe la empresa cuenta con todos los mecanismos, procedimientos y candados jurídicos administrativos que garantizan el cumplimiento de la ley.

Si las empresas no cumplen con tener todos estos parámetros y normatividades jurídicas, las empresas pueden llegar a ser sancionadas con multas que van desde los 10 mil pesos a más de 30 millones de pesos o prisión de meses o hasta 10 años, dependiendo la gravedad del asunto y el tamaño de la empresa.

80% de empresas violan datos personales

Eliseo Marín aseguró que el 80 por ciento de las empresas en todo el país, violan los datos personales de sus clientes por desconocimiento a esta ley, mientras que sólo un cinco por ciento cuentan con un aviso de privacidad integral con los mecanismos y procedimientos jurídicos para proteger la información que tienen en su empresa.

Aquí el tema es que existe mucho desconocimiento en el sector empresarial, razón por la cual estamos dando conferencia en todo el país a Cámaras, Colegios y Asociaciones porque muchos empresarios desconocen y piensan que tener un aviso de privacidad es simplemente tener el puro documento pegado en la entrada del negocio, es tu página web.

Muchos han caído en un engaño que están haciéndoles creer a los clientes, empleados y proveedores que están protegiendo los datos cuando lo único que tienen es un papel de aviso de privacidad, pero hace falta lo más importante; implementar medidas de seguridad como procesos, mecanismos y candados jurídicos que garanticen el buen cuidado que das a esos datos personales.

¿Cómo darse cuenta de que datos personales están siendo mal utilizados?

Marín Castellanos, señaló que el robo de datos personales es una práctica común y cada vez más frecuentas, en donde empresas a las cuales no se les ha proporcionado ningún tipo de información, le hablan a una persona ofreciéndole sus servicios, sin embargo, la obtención del número telefónico fue a través de otra empresa que por desconocimiento o intencionalmente, proporcionó la información del usuario.

Tal vez la población está casada con Telcel, cuántas veces no les ha hablado Movistar para cambiarse de compañía, o cuántas veces no han hablado de un banco para ofrecer tarjetas de donde no se es cliente, porque alguien violó la privacidad.

¿A dónde debe acudir la ciudadanía a denunciar el mal uso de sus datos personales?

Para denunciar mal uso de datos personales, el agraviado debe acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hablar al Telinai (800 8354324) o accediendo a la página http://inicio.inai.org.mx

Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos ARCO en cualquier momento, es decir aquel derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) sobre el tratamiento de sus datos, ante el Sujeto Obligado que esté en posesión de los mismos.

Es el derecho que tenemos todos de llegar a cualquier empresa de ejercer ese derecho y la empresa tiene la obligación de dar respuesta en el término que marca la ley que son 20 días, para darle respuesta al ciudadano, si la empresa no contesta, el ciudadano puede recurrir al INAI, que es el órgano garante y vigilante en el tema de transparencia y Protección de Datos, inconformarse y la autoridad federal mandará un requerimiento de revisión.

Inicia el proceso de revisión y concluir en una sanción para la empresa, por ese estamos haciendo es llevar estos cursos y pláticas a nivel nacional con todas las cámaras con un gran éxito porque muchos empresarios desconocen a profundidad ese tema.

En temas de transparencia y acceso a la información, ¿cómo se encuentra Chiapas?

Eliseo Marín Castellanos, lamentó que, en Chiapas, el órgano encargado de transparencia y acceso a la información, el Instituto del Acceso a la Información Pública (IAIP) Chiapas, ha sido omisa en el tema de transparencia.

“Nos cansamos de exigir el tema de la transparencia”.

Yo te puedo decir que, en los últimos 12 años, Chiapas ha estado en pésimo lugar en materia de transparencia y acceso a la información pública, esperemos que la próxima métrica nacional, el estado de Chiapas salga mejor evaluado.

Nos hemos separado del tema de la transparencia porque sigue siendo opaca, los funcionarios públicos no han entendido que la transparencia es un medio que sirve para ponderar, para elevar el grado de desarrollo de una institución o un sujeto obligado, lamentablemente han confundido y tratan de ser más opacos en lugar de ser más transparentes.

Hace falta un mejor trabajo de transparencia para los sujetos obligados, si tú revisas las páginas, los portales que deberían tener los sujetos obligados, vas a encontrar con Ayuntamientos y dependencias que tienen muchas fracciones que deberían cumplir y están vacías, que no tienen la información que el ciudadano pueda conocer en el portal.

