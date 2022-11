8ª Campaña Quirúrgica Oftalmológica en el HGZ “Nueva Frontera”: IMSS realiza 165 consultas y 73 cirugías

La titular de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud del IMSS Chiapas, doctora Rosalba Morales García, informó que esta jornada forma parte de las estrategias de recuperación de servicios

Médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo (CMN) XXI realizaron la Octava Campaña Quirúrgica Oftalmológica, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, en la que se otorgaron 165 consultas y se realizaron 73 cirugías.

La titular de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud del IMSS Chiapas, doctora Rosalba Morales García, informó que esta jornada forma parte de las estrategias de recuperación de servicios para combatir el rezago quirúrgico oftalmológico producto de la pandemia por COVID-19, la cual impidió el desempeño normal de las consultas y cirugías en el segundo nivel de atención médica.

Amplió que desde el lunes 7 de noviembre y hasta el sábado 12, médicos especialistas en Oftalmología Quirúrgica valoraron a derechohabientes del Instituto que cursan enfermedades como cataratas y retinopatía diabética, a fin de evaluar si eran o no candidatos a una cirugía para corregir sus problemas visuales.

Algunas de las cirugías que se realizaron fueron de: facoemulsificación, técnica quirúrgica moderna utilizada para la operación de cataratas, colocación de lentes intraoculares y facovitrectomía, que es una microcirugía ocular que se utiliza para tratar anomalias de la retina y el vitreo.

Por su parte, Luis Fernando Mata Merino, médico oftalmólogo del CMN Siglo XXI, señaló que el objetivo es que esta campaña devuelva a los pacientes la calidad de vida que perdieron derivado del problema que ocasiona la ceguera, además de permitirles reincorporarse a sus actividades sociales y laborales cotidianas.

Subrayó que, gracias a la infraestructura clínica y equipamiento médico de vanguardia con el que cuenta el HGZ No. 1 “Nueva Frontera” es posible que los médicos especialistas locales y foráneos puedan valorar a los pacientes y operarlos, sin gastos extras para los propios pacientes, como pago de viáticos, hospedaje por estancias prolongadas, alimentos o transportación, y como se trata de cirugías ambulatorias, una vez que superan los cuidados post anestésicos los pacientes pueden continuar recuperándose en casa.

Doña María Elena, derechohabiente del IMSS y beneficiaria de esta jornada, expresó: “Estoy agradecida con los médicos y con el Seguro Social porque he batallado mucho con mi vista, por la pandemia no había podido operarme, pero hoy me revisaron y me explicaron que el viernes me operan”.