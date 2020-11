A cuatro años del feminicidio de Yuri Lisset, su familia exige justicia

Yamili Trejo, madre de Yuri espera que proceso en contra del feminicida avance, sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha sido impedimento para continuar juicio

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En un pequeño tramo carretero, con poco flujo vehicular –mucho menos de peatones-, entre la maleza que crece a orilla de carretera, fue donde el pasado 24 de noviembre del 2016 a las 11:30 horas, el cuerpo de Yuri Lisset Méndez Trejo fue levantado, justo un día antes del día internacional de la eliminación contra la violencia de la mujer.

“Aquí aproximadamente eran las 11:30 de la noche cuando estaban, abre la cajuela Iván, saca el bate, le pega en la parte occipital, le parte la cabeza en dos, regresa, saca las bolsas negras, la embolsa, la arrastra y las deja en esta cuneta”, explicó la señora Yamili Trejo –Madre de Yuri-, quien se contenía las lágrimas.

Se cumplieron cuatro años del feminicidio de Yuri Lisset Méndez Trejo, y su madre, la señora Yamili Trejo recuerda el 24 de noviembre del 2016 como el día más trágico de su vida al ser notificada que su hija de tan sólo 21 años fue hallada sin vida y embolsada en el kilómetro 5+800 de la carretera Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla.

Yamili Trejo, horas antes había recibido una llamada telefónica en donde le notificaban que su hija se encontraba secuestrada y a cambio, tenían que pagar una fuerte suma de dinero para su libertad, sin embargo, esto era mentira, pues querían hacerle creer que Yuri había sido asesinada por no haber pagado su liberación.

Un día antes del hallazgo, Yuri junto con dos amigos -uno de ellos, el feminicida que hoy se encuentra en el Amate, Iván N.- salieron a cenar, pero ella no regresó a casa. Poco después se dijo que había sido atropellada en la carretera hacia Ocozocoautla, pero las investigaciones y las declaraciones del otro sujeto implicado Milton Carlos Cazo, llevaron a la conclusión de que había sido víctima de feminicidio.

“Ellos ya tenían planeada la muerte de Yuri, eso me queda más que claro, hoy te puedo decir que agradezco a Iván por haberme dejado a mi hija acá, en una cuneta dentro de la maleza y no en la carretera y pasara un carro y deshiciera su cuerpo, les agradezco que la hayan dejado embolsado para que mi hijita no tuviera tanto frío”, lamentó la madre de la joven.

Yamili Trejo –quien también es enfermera- y su hija Itzel Molina Trejo, desde el 24 de noviembre de 2016, un día antes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, había denunciado faltas en el proceso, pues el feminicida de su hija, fue detenido y posteriormente liberado en marzo del 2017, acción que le permitió gozar de su libertad hasta el pasado mes de febrero de 2020 cuando finalmente fue recapturado, sin embargo, la audiencia no ha podido llevarse a cabo debido a la pandemia del COVID-19.

En el cuarto aniversario de su feminicidio, la familia de Yuri Lisset le rindió un homenaje, pidiendo que el caso sea resulto, que el feminicida tenga una condena ejemplar, para que los agresores de mujeres sepan que en Chiapas los casos de feminicidio no quedarán impunes.

“Hoy estamos aquí para desde acá hacernos escuchar y decir que en Chiapas “Ni una Más, ni una asesinada más”, exigieron familiares de Yuri.