A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

El síndrome de Ícaro

Al inicio de esta semana entrevistamos al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Doctor Oswaldo Chacón Rojas. La ocasión tuvo un gran sentido de oportunidad por los momentos que vive el país y a poco más de un año de que se lleven a cabo las elecciones intermedias. Se trata en esta ocasión del proceso electoral más grande de toda la historia ya que, con varios años de anticipación se fueron homologando las elecciones federales, estatales y municipales. Para ello se acotaron periodos en distintos cargos de elección de tal manera que se pudieran unificar los procesos electorales con el objeto de garantizar mayor certeza, vigilancia y sobre todo reducir costos.

La gente ya estaba harta de tener elecciones a cada rato. Por eso es que se explica que el gobernador de Baja California haya sido electo para dos años, aunque mañosamente pretendió modificar la constitución local para quedarse seis. Así es que habrá elecciones para gobernador ahí y en otros 14 estados de la Republica. Se renovarán congresos locales y un importante número de alcaldías.

Hablamos de la renovación de los 4 consejeros del INE. Todo indica que a reunión previa con los líderes de las bancadas de oposición con el presidente en palacio nacional, el gobierno no meterá las manos para tratar de controlar el órgano electoral utilizando la imposición de su mayoría en la cámara de diputados. Intentos hubo, por supuesto, al interior de la bancada de Morena, no solo de colocar personas proclives a la 4t, sino de derrocar también al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Finalmente se llegó a un acuerdo con la oposición para generar un mecanismo transparente privilegiando la idoneidad y el perfil de los próximos consejeros. El 27 de febrero se cerrará el registro de aspirantes y luego vendrán sesiones abiertas y públicas. Se comprometieron a que se cumplan los requisitos de ley. Veremos si logran el acuerdo o fue nomás otra tomadura de pelo. Ya vimos que, en el caso de la CNDH, no hubo idoneidad, ni legalidad. Rosario Piedra habría ostentado un cargo en Morena lo cual la inhabilitaba de plano y aún así fue presidenta. Hoy por lo mismo es un cero a la izquierda y convirtió en figura decorativa a ese órgano.

El Doctor Chacón a pregunta expresa sobre el registro de nuevos partidos. Habló de si, los consejeros, incluyendo a los nuevos, pudieran votar en contra aun habiendo cumplido con los requisitos que marca la ley. Sostuvo que no podrían hacerlo sin tener sustento legal, motivación y fundamento, sopena de trasladar el tema a los tribunales electorales. Ya dijo además el presidente de la república que no se opondrá a la creación de nuevos partidos. No puede, aunque quisiera, porque no está facultado. Pero ya vimos cómo enfurece a los seguidores del presidente, el caso de México Libre, al que han apostado a tumbar con una campaña despiadada y grosera contra el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Abordamos también las denuncias por actos anticipados de promoción personal por parte de funcionarios públicos. Fue claro el Dr. Chacón en decir que la publicidad oficial debe informar acciones de gobierno y no promover a ningún funcionario. Al respecto hay que esperar que la intervención oportuna del órgano electoral frene esos ímpetus que siempre acompañan a los políticos aldeanos.

Valga decir que, el gobernador del estado, a hecho un llamado a su propio gabinete para que se pongan a trabajar en lugar de andarse promocionando. Y es que se rumora en los entretelones políticos que hay una abierta lucha entre aspirantes a diferentes cargos. Lo que me parece más inaudito y poco institucional es que apenas pasado un año del actual gobierno ya estén acomodando sus fichas. Es demasiado pronto, hay demasiados retos y problemas que encarar. Lo que deben hacer es enfocarse al 100% a servir a las tareas que les fueron encomendadas.

Es inoficioso que no entiendan, si fuera el caso, que las grandes decisiones no se toman aquí sino en las cúpulas del poder a nivel nacional. Sexenio tras sexenio se ha repetido la historia y siempre sucede lo mismo. No aprehenden lo que le pasó a Ícaro en la mitología griega. Sus alas estaban pegadas con cera y al acercarse demasiado al sol, terminaron por derretirse precipitándolo al vacío. Pensemos mejor que nada de esto es cierto. No hagamos conjeturas, ni castillos en el aire. No seamos parte de la rumorología, ni abonemos a que se desvíe la atención en la gobernanza. Que se pongan a trabajar que la tarea es grande.