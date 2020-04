A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Coronavirus y sistemas de sanidad

Dadas las características de la pandemia y su expansión a nivel global, prácticamente todos los países del orbe enfrentamos un reto para el cual no estábamos preparados. Esta circunstancia ha puesto a prueba a todos los sistemas sanitarios, desde los más avanzados hasta los más precarios. Entre países desarrollados y subdesarrollados. La única referencia paramétrica es la estadística registrada desde el brote del virus en Wuhan, China y el manejo que ese y luego otros gobiernos como España o Italia le dieron al Coronavirus. Los chinos sorprendieron al mundo al construir un hospital con mil camas en tan solo diez días y reaccionando al identificar oportunamente a los portadores del virus para poder aislarlos y reducir los contagios.

Hasta el fin de semana pasado sumaban ya más 700 mil contagios en todo el mundo. China superó los 80 mil y ha entrado a una etapa descendente. De hecho, ha flexibilizado paulatinamente las medidas restrictivas, aunque con sumo cuidado en cuanto a controles sanitarios. Sorprende el manejo que han tenido los japoneses que estando tan cerca de China controlaron tempranamente la expansión del virus al grado que se alejaron de los primeros lugares y fueron superados ya por muchos países. Siendo un país con una alta densidad de población, 335 personas por km2, y una población de 126 millones de personas, equivalente a la de México, en tres meses llegó apenas a 1.193 casos confirmados y tuvo solo 43 víctimas fatales. Su población mayor de 65 años es la más alta del mundo (28%) y siendo que representan el segmento más vulnerable tampoco han sido afectados.

Más que el caso de Corea del Sur del que se habla para ejemplificar un manejo adecuado, Japón se coloca a la vanguardia y prácticamente la vida económica no ha sido afectada como en la mayoría de los casos. La cuarentena no fue obligatoria y muchas de las actividades económicas continuaron su curso. Suspendieron eso sí, las clases por tres semanas, tampoco realizaron test masivos, pero la mayoría de la población utiliza cubrebocas incluso desde antes que iniciara la pandemia. Otra característica de su cultura es que no acostumbran el saludo de manos ni besos. El saludo tradicional es una reverencia en que juntan sus manos con una ligera inclinación y en buena medida evita el contacto que provoca la transmisión del virus. Además acostumbran quitarse los zapatos antes de entrar a las casas. Japón se sitúa entre los países con mejores sistemas sanitarios del mundo. Los residentes japoneses pueden optar entre una asistencia médica pública, de gran calidad, o escoger entre los muchos hospitales y clínicas privadas. En comparación con Europa o Estados Unidos, la sanidad en Japón ofrece el triple de hospitales por cada 1.000 habitantes.

El reverso de la moneda lo representa paradójicamente la mayor potencia económica del mundo, los Estados Unidos. El contagio ya superó los 140 mil casos, seguido de Italia que llegó a los 86 mil. Esto pone entre dicho la sanidad social en nuestro vecino país del norte. La medicina parece ser un servicio más del mercado donde los más pudientes y quienes cuentan con seguros privados pueden acceder a ella. La cuota de la Seguridad Social para las empresas es del 6.5% del sueldo. El trabajador paga otro 6.5 %, pero la Seguridad Social se ocupa sólo de las pensiones. 70% de la población está cubierta por un seguro de salud privado.

Si bien Estados Unidos es el país dónde se encuentran los mayores avances médicos, también es cierto que es unos de los pocos países del primer mundo en los que no existe un seguro médico universal, lo que significa que este país no garantiza un seguro médico gratuito para todos sus ciudadanos. Únicamente personas con muy pocos recursos económicos, los considerados pobres, pueden optar a un servicio médico gubernamental como puede ser Medicare o Medicaid. Solo que el Medicare es un programa de seguro médico que atiende a personas que tienen 65 años o más, ciertas personas más jóvenes con incapacidades y aquellas con enfermedad renal en etapa terminal. El Medicaid proporciona cobertura médica para personas con bajos ingresos, familias y niños, ancianos y personas con discapacidad. Cubre aproximadamente a 36 millones de individuos.

De México ya hablaremos en otro análisis. Uno de los grandes temas que el coronavirus nos obligará a revolucionar son los sistemas de salud y los controles sanitarios en la movilidad global.