A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

8M

Uno debe procurar ser ciertamente cauto al escribir sobre un día tan importante en que las mujeres encuentran sobradamente causas de solidaridad y enojo por el machismo imperante en nuestra sociedad. Sobre todo, por la violencia feminicida que ha destruido a familias enteradas a causa de la impunidad. El daño es irreparable, irreversible y de ahí la indignación que también alcanza a quienes siendo hombres también tenemos abuelas, madres, hermanas o hijas. Es un tema que atañe a toda la sociedad en su conjunto y sería injusto permanecer indiferentes o apáticos. La irritación es tal, que muchas mujeres consideran que es un tema a ellas y solo a ellas, toca reclamar.

La lucha apenas comienza

Cuando platicamos al respecto con mi hija, ella no puede concebir que las mujeres apenas alcanzaron el derecho a votar apenas hace unas décadas, pero la lucha sigue. Para los musulmanes y otras culturas, que conforman una buena parte del planeta, la misoginia sigue siendo parte predominante en su cultura. Apenas en el mundo occidental, se están librando las batallas por conseguir la equidad de género no solo en los ámbitos de la vida política, sino incluso en lo profesional, social y laboral.

El Padrino

Como el problema es cultural, resulta un craso error que López Obrador, no alcance a comprender lo que está sucediendo en nuestra sociedad. El ciego pragmatismo por ganar las elecciones en Guerrero, lo ha llevado a avalar en los hechos la candidatura de un personaje impresentable como Salgado Macedonio. Pero “allá lo quieren” dicen las encuestas y eso es lo que cuenta en las sumas y restas por hacerse de más espacios de poder y consolidar a la 4t. Lo peor es que no comprende que aquí no cabe su discurso bipolar en que afirma que los conservadores, sus adversarios, están detrás de dicho movimiento que además no nació ayer.

Fuego amigo

El fuego amigo provino de Morena y fue John Ackerman el que sacó a relucir el historial con los antecedentes de abusos sexuales por parte de Macedonio. Y no vaya creer que por ser afín a las causas feministas. Lo que quería era ver a su cuñado, el ex superdelegado, como gobernador de Guerrero. Tiró la piedra y luego escondió la mano. Ahora el tema se ha vuelto nacional y las feministas de Morena, cual debería corresponder a las causas progresistas, demuestran su inconformidad exigiéndole a Macedonio que renuncie. Solo que no se atreven a encarar al presidente sabedoras de que apadrina dicha candidatura. Es él y solo él que puede bajar con una sola llamada al impresentable postulante a la gubernatura de ese estado.

Indolencia

¿Para qué le dan vueltas? ¿Lo dicen en serio o solo quieren dejar en claro la postura ante su partido para no tener que cargar con ese reclamo social y político a cuestas? ¿Se tratan de lavar la cara o van en se serio en contra de esa candidatura? ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar? Lo que llama poderosamente la atención, es que la cúpula morenista no diga ni pio. Que los gobernadores, legisladores locales y federales y los dirigentes de ese partido se hagan de la vista gorda. De seguir así tendrán que cargar con esa letra escarlata por el resto de sus vidas…

Vacunas

Al momento de escribir estas líneas más de 90 millones de vacunas se habría aplicado ya en los Estados Unidos. Se dice con ironía que ya van más mexicanos vacunados allá que en nuestro propio país. Mientras aquí nos traen con el alma en un hilo. La campaña de vacunación comenzó con criterios discrecionales sobre en qué lugar deben aplicarse. Por eso salieron corriendo a Arriaga, hace unos días, cientos de tuxtlecos adultos mayores a vacunarse. Como las vacunas vienen a bajísimas temperaturas se tienen que aplicar o se desperdician. De ahí, entre tanto desorden, le ha tocado la suerte a más de uno de vacunarse, incluso a menores de 60 años. No se puede esperar menos de un gobierno que en su larga curva de aprendizaje sigue dando tumbos en todas sus decisiones.