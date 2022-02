A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Palazuelos, el precio del poder

El actor Roberto Palazuelos ahora aspirante a la gubernatura de Quintana Roo está viviendo en carne propia el precio de aspirar a un cargo de elección. Padece la cruda realidad de hacer política más allá de los escándalos propios de la farándula. Pasó de los reflectores en los sets televisivos y el reality show a los reflectores del poder.

Era de esperarse que se le criticara. Que lo tacharan de frivolo y que el partido que lo postulara, en este caso Movimiento Ciudadano, fuera también objeto de críticas. Lo que llama la atención es la manera en que les preocupa a otros actores políticos comenzando por los aplaudidores de Morena. Sus huestes y corifeos, esos que rayan en lo patético adulando al presidente, iniciaron todo un proceso de búsqueda en la trayectoria del actor para encontrar por dónde pegarle. Y es que Palazuelos no se anda con medias tintas cuando cuenta sus vivencias, esas que tanto morbo provocan entre ese pueblo sabio que se la pasa viendo el futbol y la Rosa de Guadalupe, pero que son millones a la hora de votar. Palazuelos es la antitesis de lo 4t considera virtudes aunque en la práctica sean mirreyes de clóset.

Nadie se escapa

La verdad es que ninguno de los partidos se escapa de haber recurrido a este tipo de figuras para sumar adeptos. Esa parte del electorado que peca de pulcritud y se rasga las vestiduras no es ni siquiera representativa en las elecciones. Y si algún partido rebosa de impresentables, ese es Morena que tiene toda una fauna comenzado por el propio Fernández Noroña o la postulada para embajadora en Panamá y exsenadora Jesusa Rodríguez, por decir lo menos.

A mi juicio todos tenemos derechos políticos y a nadie se puede negar el derecho a participar. El caso especifico de Quintana Roo ha tenido cualquier cantidad de improvisados políticos y Palazuelos no es Cuauhtémoc Blanco. La propia candidata de Morena pasó de conducir un programa de radio en Cancún a ser su acaldesa y ahora postulante a la gubernatura.

Con lupa

A Palazuelos lo están revisando con lupa para ver por dónde resbala o ha resbalado. Por eso le sacaron una entrevista en la que dijo que ajustaria cuentas con quienes lo han difamado. Se refería a demandarlos por la vía civil, pero se leyó como una amenaza. También contó en un programa con Jordi Rosado que se habrían enfrentado a balazos con un asaltante dejando entrever que también había disparado de lo cual alegó que portaba un arma con permiso de la Sedena y que su escolta fue quien evitó el asalto resultando muerto el atacante y eso fue por allá del 2000.

¿Inquisición?

El asunto es que al interior de Movimiento Ciudadano y también en comentarios de algunos de sus líderes, ya se le hicieron señalamientos e incluso se discute retirarle la candidatura. Puede que sus declaraciones resulten poco afortunadas pero tampoco se trata de lincharlo porque no ha comentido ningun delito. No vayan a salir más papistas que el Papa en Movimiento Ciudadano, sobre todo si quienes lo critican son legisladores por la vía plurinominal y difícilmente podrían ganar una elección. Se supone que MC es un partido receptivo a ciudadanos que no encuentran cabida ni se sienten identificados con los partidos tradicionales que ya se convirtieron en burocracias que solo postulan a miembros de sus pandillas.

El dilema

Ese es ahora el dilema que enfrenta Dante Delgado. Más si los militantes de MC ya dieron todo su apoyo a Palazuelos y creen que en efecto pueden ganar con él la gubernatura. A Samuel García y sobre todo a su esposa, se les criticó mucho pero es ahora quien gobierna el estado de Nuevo León. Yo intuyo que si Palazuelos logra sortear estos primeros embates y logra su postulación puede ganar la elección. Ya lo veremos…

¿Transparencia?

Dijo el presidente en su mañanera que Loret de Mola, “en aras de la transparencia” está obligado a decir cuánto le pagan y quién o que empresas lo financian. Se equivoca porque Loret no es un funcionario público ni está obligado por ley. En todo caso, bajo ese mismo rasero, el hijo del presidente debiera ser el que aclare todo el embrollo en que ha metido a su papá que tanto pregona la austeridad en vez de andarse escondiendo tras sus enaguas.