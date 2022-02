A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Criminales

Apenas el fin de semana pasada estuve en San Cristóbal de las Casas para la presentación de un libro de la escritora Uka Pineda, sobre la vida, narrada en primera persona, del ya fallecido Doctor Fernando Correa Suárez quien fuera mi compañero legislador en 1998. El centro de la ciudad estaba abarrotado de paseantes y turistas. Yo salí a cenar con mi familia a unas cuadras de ahí. Pasada la medianoche cruzamos por el andador de Santo Domingo y nos tocó observar una gresca entre dos jóvenes justo a un costado del Teatro Zebadúa. Un par de policías se acercaron y disiparon el pleito dejando ir al posible agresor que se alejo rápidamente de ahí.

Al día siguiente desayunamos con toda calma y volvimos a Tuxtla. Nunca imaginamos que esa misma noche sería abatida con un arma de fuego una joven madre que trabajaba como recepcionista en un hotel. Según la información vertida en algunos medios, el individuo habría sido fotografiado por la víctima instantes antes de accionar su arma. Es una escena terrible. Todo por despojar a su hijo mayor de una moto en que acudía para recoger a su mamá después de su jornada laboral. Él y sus tres hermanos más pequeños quedaron en la orfandad. Su madre tenía una pequeña lavandería y trabajaba con gran empeño para sostener a su familia.

Al día siguiente cundió el enojo entre la ciudadanía coleta al conocer la fatal noticia. Es bien sabido que hay grupos delictivos que hacen de las suyas sin que haya una acción del gobierno decidida a desmantelarlos. Al día siguiente del crimen, el alcalde Mariano Díaz se dirigió a los medios de comunicación manifestando que se sumaba a la inconformidad. Advirtió que de ser necesario contrataría a nuevos policías “de fuera” puesto que los actuales al parecer no están dando el ancho. Incluso señaló que él mismo ha recibido amenazas de muerte.

Mariano Díaz no es un improvisado de la política. Es la tercera vez que ocupa la presidencia municipal y conoce bien los problemas de la ciudad. Tiene experiencia y a decir de lo que alguna vez conversamos previo a su arribo a la alcaldía, estaba decidido a poner orden. Incluso desalojar los bloqueos carreteros en la parte del acceso a la ciudad que están dentro de la competencia del municipio.

El problema resulta más complejo que la simple voluntad del munícipe. Creo que es posible mejorar y equipar a la policía municipal. También que es necesario realizar operativos para garantizar la seguridad al menos en el centro de la ciudad. Instalar suficientes cámaras de videovigilancia al menos en lugares concurridos. Para ello se requiere de recursos adicionales.

Se debe tomar en cuenta que la policía municipal es preventiva. No tiene facultades para realizar investigaciones. Y en tratándose de delincuencia organizada con portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército o tráfico de drogas, la competencia es federal. Es decir, de la Guardia Nacional, que ahora tiene atribuciones policiacas sustituyendo a la ya desaparecida policía federal. Ya es bien sabido que el presidente les ha ordenado no reprimir ni utilizar la fuerza pública. Pero el orden no se puede imponer en una situación así de otra manera. No se trata de balazos en vez de abrazos. Se trata de criminales. La delincuencia es como la humedad. Se va metiendo poco a poco y es muy difícil erradicarla entre más tiempo pase.

Notarios

Se está tramando la iniciativa para legislar en materia del notariado a nivel federal cuando se supone que eso corresponde al ámbito estatal. Se complica más el ejercicio del notariado por las responsabilidades en el ejercicio de la función. Pretenden acabar con la discrecionalidad en el otorgamiento de patentes y que los aspirantes presenten obligatoriamente exámenes además de los requisitos que marca la ley. Eso está muy bien. También se discute un límite de edad como limitante para dejar de ejercer el notariado a la edad de 80 años. Cuando me tocó discutir siendo legislador ese tema hace unos 20 años, alegué que la capacidad de un notario no puede ser acotada a su edad. Más si como ahora, la esperanza de vida ha aumentado. Ese no mide necesariamente la capacidad intelectual y en eso sobran ejemplos en distintos rubros. Los actuales notarios se conforman diciendo que esa ley regirá a partir del otorgamiento de nuevas patentes. Ojalá que los legisladores no cometan esa arbitrariedad.

Oxchuc

La cosa sigue caliente en Oxchuc. No se ha logrado restablecer el orden en ese municipio. Los cacicazgos locales no están dispuestos a ceder el poder y mantienen en vilo a la población. Están en un abierto desacato a la legalidad. En mi opinión no había condiciones para llevar a cabo una elección con base a los usos y costumbres. Estos tienen una vieja raigambre caciquil. El ejercicio falló porque los votos a mano alzada se dieron de manera diferenciada y tampoco se acató la decisión de un consejo municipal nombrado por el Congreso del Estado.

Prácticamente no existe ninguna autoridad municipal vigente en este momento y no se ve ninguna salida al conflicto que hoy enfrenta a los grupos de poder que tienen en total incertidumbre a la población que está siendo vulnerada en sus derechos. El problema es que están agotadas las vías legales y no se ve avizora que la situación mejore a menos de que logre un acuerdo conciliatorio lo cual se antoja muy difícil.