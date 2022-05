A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Indiferencia

Recientemente publiqué un texto sobre el deterioro ambiental en San Cristóbal de las Casas. Particularmente sobre la contaminación de los ríos convertidos en cloacas a cielo abierto. Fue ampliamente leído y comentado. Se trata de poner sobre la mesa un tema que he tratado con anterioridad sin encontrar más eco que unos cuantos likes. Ese drama cotidiano coexiste con otra realidad distinta que es el de una ciudad pujante y cada vez más cosmopolita y admirada por sus visitantes. Los empresarios hoteleros chiapanecos, cada vez más comprometidos en invertir y en mejorar la calidad de los servicios que ofrecen.

Muchos turistas y visitantes ni siquiera saben que varios ríos atraviesan la ciudad. Basta con entrar o salir por el viejo acceso donde se encuentra el “puente blanco” para caminar por ahí y ver un bello paisaje que contrasta con el maloliente rio de aguas fecales y en el que flota o se atora toda clase de basura. Por supuesto que es producto de la falta de educación y buenos hábitos como en muchos otros rubros que representan nuestra decadencia como sociedad, nuestra indiferencia.

No se trata de politizar este tema. En vez de resolver se complican más cosas y nunca se resuelve nada. Se trata de interesarse en un tema al que no podemos seguir dando la espalda. Políticos van y políticos vienen, pero ninguno propone soluciones a fondo. No es un asunto que pueda por sí solo resolver el alcalde. Las finanzas no dan para eso, pero sí pueden intervenir el gobierno del estado y las autoridades federales. Los representantes populares que tanto alardean, pero sin resultados concretos y a los que de plano no les interesa este tema como muchos otros. Eso si ya están apuntados para colocarse o colarse de nuevo en posiciones de poder.

Ya va siendo hora de poner las barbas a remojar. Tuxtla puede ser un gran ejemplo para San Cristóbal. El manejo de la basura es integral. Desde la recolección hasta su procesamiento y separación, así como su relleno sanitario. Hoy el gobierno que encabeza Carlos Morales está metido a fondo haciendo cultura ambiental. Colectando y separando las aguas negras para depurarlas en sus plantas de tratamiento. Es cuestión de voluntad, de gestión y sobre todo de concientizar a la ciudadanía para dejar de lado la indiferencia ante problemas ambientales que ya nos están cobrando la factura.

El dilema de Dante

Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, sigue reafirmando que el partido irá solo en las elecciones presidenciales de 2024 como sucede ahora mismo en las elecciones para gobernador en seis estados. En mi opinión en la única elección en que tenían posibilidades de ganar que era en Quintana Roo, decidieron bajar al candidato, el actor Roberto Palazuelos, para poner en su lugar a un senador de Morena que hoy va en un distante tercer lugar en las encuestas. Nunca lo entendí. Lo mismo sucede en los otros estados donde Morena puede ganar ante el voto dividido de la oposición.

Comparto la idea de consolidar una tercera vía con un planteamiento distinto al de los partidos tradicionales que se encuentran en una crisis de credibilidad. Será una proeza. Dante tiene un as para el 2024 que es el joven Luis Donaldo Colosio Riojas que bien puede resultar altamente rentable y en una de esas subir como la espuma y ganar la presidencia, aunque usted no lo crea.

Embarrados

Según detalló Martí Batres, el secretario de gobierno de la CDMX, el desacuerdo con la empresa noruega DNV que realizó el peritaje para determinar las causas del accidente en la línea 12, se dio porque según el gobierno se modificó el criterio del primer reporte que establecía la falla de origen que provocó el accidente en su construcción. La que fuera una de las principales obras del gobierno de Marcelo Ebrard en transporte público presentó en 2014 fisuras en 4,800 durmientes (objetos que sirven para fijar las vías), así como un desgaste ondulatorio en rieles, entre otras fallas.

La también llamada Línea dorada costó 26,000 millones de pesos (mdp), 47.9% más que los 17,583 mdp que el gobierno de la capital había estimado al inicio de la obra. ¿Quién construyó la línea 12? La empresa Carso de Carlos Slim, contratada por Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, siendo secretario de finanzas Mario Delgado el actual presidente de Morena.

Lo que no le gustó a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, es que en el tercer reporte se agregó la falta de mantenimiento. Lo cual amplifica la responsabilidad a la actual administración. El asunto es que agarren para donde agarren salen todos embarrados, entre ellos los dos aspirantes presidenciales.