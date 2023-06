A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Banderazo

Después de aprobadas las reglas por el Consejo Nacional de Morena, da inicio formal el proceso interno de Morena y sus aliados para elegir al Coordinador Nacional de los comités de defensa de la 4t, es decir al candidato presidencial de Morena disfrazado de lo mismo. Es la manera en que le dan la vuelta al banderazo formal que establece la ley electoral y que evidentemente no ha sido respetada. Los órganos electorales han decidido no sancionar a los abiertos aspirantes aduciendo que la visible propaganda no ha sido colocada y no es imputable a ellos.

LAS PROPUESTAS DE MARCELO

Finalmente se aceptaron dos de las propuestas de Marcelo Ebrard. La primera, que los aspirantes se separen de sus cargos para no utilizarlos como plataformas de proyección o financiamiento y así evitar esa dualidad de ser funcionarios en abierta campaña. Se aceptó además que cada candidato proponga una casa encuestadora además de la elegida por el partido, para hacer cruces de datos. Lo peliagudo sería que las diferencias fueran de menos de 3 puntos, lo cual entra dentro del margen de error en los estudios demoscópicos.

LAS REGLAS

Lo que no se le aceptó a Marcelo fue que hubiera debates e incluso contraste de ideas. Adicionalmente se impuso la recomendación o advertencia de no recurrir para promocionarse a medios “conservadores o reaccionarios” lo cual en estricto sentido dejaría fuera a un número importante de medios de comunicación dado que no se establece con claridad a cuáles se refiere. También se llamó a evitar críticas entre los contendientes lo cual se impone incluso a sus seguidores. Más aún, se les llamó a evitar acarreos, dinero de empresarios, dinero público o de origen dudoso, así como la prohibición a gobernadores y funcionarios públicos de apoyar abiertamente a alguno de los candidatos. Lo hecho, hecho está. De ahí que puedan durante el desarrollo del proceso, proceder una serie de impugnaciones internas que ameritarían sanciones o llamado de atención lo cual puede empañar o deslegitimar el proceso interno. Se trata de minimizar el riesgo de una pugna fuerte entre los aspirantes.

LA APUESTA

La idea fundamental es desterrar la duda de que hay preferidos particularmente en el caso de Claudia Sheinbaum. A eso le apuesta Ebrard, incluso los demás. La decisión no solo es inédita sino arriesgada. Si les sale bien y se conserva la unidad, llegarán fuertes a la contienda. Tendrán a las audiencias pendientes del proceso durante más dos meses. La cuestión será que se respeten las reglas y que las probables impugnaciones se desahoguen puntual y creíblemente.

CONTRASTES

Como las encuestas son abiertas y aleatorias no bastará con las simpatías y los alineamientos políticos al interior de Morena. Es probable que incidan opiniones incluso no simpatizantes de la 4ta transformación. Será interesante ver no solo los perfiles sino los contrastes en cuanto a la visión del país. No bastará con adherirse ciegamente a los postulados políticos del presidente. Si los encuestados ven una postura uniforme difícilmente tendrán elementos para optar decididamente a favor de uno u otro, pero ya lo veremos.

LAS OTRAS ENCUESTAS

No está claro si alguno de los aspirantes puede declinar o sumarse a otro y si eso además puede trasladar preferencias. En mi opinión Adán Augusto y Sheinbaum, van en paquete. Monreal y Ebrard se aprecian cercanos y con alguna independencia de criterio. Noroña llegará hasta el final y Manuel Velasco también. Tienen que probar el peso efectivo de sus fuerzas partidistas. Un hecho inevitable es que habrá encuestas independientes del proceso y estás también jugarán a ser un factor.

P.D. ¿Y la oposición?… sigue perdida, les urge una alerta Amber. Avisen por ahí si alguien la encuentra…