A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Delincuencia autorizada

Dice Aflredo Acosta Naranjo que en México la delincuencia organizada pasó a ser la delincuencia autorizada. Tristemente Chiapas ha sido noticia en los medios nacionales debido a la situación prevaleciente en varios municipios fronterizos dominados por el narcotráfico. Ha sido un secreto a voces durante varios años solo que ahora crece de tono pues se trata de una disputa territorial a todo color entre distintos carteles. El conflicto ha implosionado ante la ausencia de las autoridades -la Guardia Nacional- para imponer el orden, garantizar la paz social y cumplir con su deber.

ESTADO DE DERECHO

Siempre que suceden este tipo de situaciones nos referimos a la necesidad de hacer valer el estado de derecho, es decir que se haga prevalecer la ley solo que ahora no funciona así. La estrategia del gobierno federal ha sido evitar la confrontación que siempre nos remite a la llamada “guerra de Calderón” a la cual consideraron fallida.

El problema es la desigualdad dice el presidente. La solución es atacar de raíz por lo cual se deben atender las causas a que atribuyen la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes que terminan por ser reclutados por las organizaciones delictivas. La estrategia se sintetiza en la frase de “abrazos, no balazos” en el entendido que la llamada Guardia Nacional y las policías deben actuar de manera disuasiva y no represiva en tanto que los programas sociales, entre ellos el de jóvenes construyendo el futuro, persuaden a la población más necesitada para no sumarse a las filas del crimen organizado.

EL RECLUTAMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO

Las cifras sin embargo nos dicen otra cosa. Una investigación publicada por la revista ‘Science’ calcula que el crimen organizado cuenta con 175.000 integrantes, más que empresas como Oxxo o Pemex lo cual los convierte en el quinto empleador del país. “Los cárteles también están perdiendo muchos miembros por la violencia. Los datos obtenidos por los investigadores reflejan que en un periodo de 10 años el 17% de las personas reclutadas mueren.” Muchos de los que se unen al narco no lo hacen voluntariamente. El reclutamiento forzoso es el sistema más usado por los cárteles, y uno de los más dolorosos para las familias de los desaparecidos. (El País).

LA DEA

De acuerdo a informes de la DEA la influencia de estas organizaciones se ha extendido a lo largo y ancho del país a pesar de la presencia militar. Patrullan carreteras, controlan puertos y aeropuertos pero no se los ve actuar efectivamente ante los despliegues de la violencia. El gobierno ha abdicado a su deber constitucional de hacer valer la ley. Es al estado a quien corresponde el monopolio de la violencia afirma Max Weber. Es el estado y sus instituciones a quienes corresponde el uso legítimo de la fuerza. Nadie puede hacerse justicia por propia mano, pero la ausencia de la autoridad ha hecho que las comunidades se organizen en grupos de autodefensa.

BUKELE

Aunque cada caso atiende a sus circunstancias y especificidades, veamos por ejemplo lo que sucede en El Salvador con el presidente Bukele. Convencido de extirpar a las bandas de la Marasalvatrucha que habían asolado a su país convirtiéndolo en el más violento en América Latina por más de dos décadas, se creó en un “estado de excepción” e inicio sin cortapisas ni impedimentos procesales o legales el encarcelamiento de más 60 mil pandilleros a los cuales piensa recluir de por vida. El resultado es que ahora El Salvador es el país con menos homicidios dolosos del continente. La popularidad del presidente Bukele ronda arriba del 90% y la paz social ha permitido la convivencia y la armonía social. La acción efectiva del gobierno ha permitido apresar con un saldo ínfimo de muertos. Lo han hecho con eficacia.

TOLERANCIA CERO

Hace unos años ante la creciente violencia en Nueva York el alcalde Rudolph Giulani aplicó la política de “tolerancia cero”. Se endurecieron e hicieron efectivas las sanciones y el programa dio resultados. Hoy Nueva York es una ciudad segura donde un millonario o un corredor de Wall Street usa el metro o los taxis como un medio eficaz y seguro de transporte, lo que antes era imposible.

LAS VENTANAS ROTAS

Los criminólogos James Wilson y George Kelling, publicaron en marzo de 1982 un artículo que define cuales son los principios de la “teoria de las ventanas rotas”. Ejemplifican: «Consideren un edificio con unas pocas ventanas rotas. Si las ventanas no se reparan, los vándalos tenderán a romper unas cuantas ventanas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio, y si está abandonado, es posible que sea ocupado por ellos o que enciendan fuegos dentro.”

NO ESTAMOS CONTENTOS

En Singapur se endurecieron las penas y las multas. El PIB per cápita en 1960 era de US$3.503,y en el 2018 ya era de US$58.248, uno de los más altos del mundo, incluso de varios países europeos. Tirar un chicle puede implicar una multa de 2,000 euros. El tráfico de drogas se ha erradicado con la pena de muerte. Y ya sé que me van a decir que eso es fascismo, pero ya no se puede seguir negando la realidad. No podemos normalizar la violencia, no merecemos vivir así. Hay pobreza pero antes vivíamos en paz. Y no, no es cierto que estamos contentos.