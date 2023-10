A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

La incertidumbre

“No se puede ser prisionero de la indecisión, porque en ella todas las puertas permanecen abiertas”

INDIRA GANDHI

A Morena ya se le hizo bolas el engrudo. La lista aprobada por sus consejeros estatales dejó fuera a serios aspirantes con mucho más méritos, trayectoria, experiencia política y conocimiento de la realidad que enfrenta Chiapas. Actuaron tribalmente pretendiendo agandallar espacios de poder. Imponer entre unos cuantos sin ninguna lógica. Por eso el Consejo Político Nacional de Morena se reservó el derecho de ampliar la lista. Y se supone que esa lista ampliada ya debiera estar publicada puesto que ya desató la lucha intestina y abierta entre los aspirantes por posicionarse ante una eventual encuesta de “reconocimiento” y luego de su definición.

HUMO BLANCO

Por fin Mario Delgado, el dirigente nacional de ese partido, ha esclarecido lo que va a suceder. Ya concluyeron las “encuestas de reconocimiento” en los estados y se dará a conocer la lista de los semifinalistas. La regla es que no hay reglas, la promoción propagandística de los aspirantes es costosísima y descarada. Particularmente la del secretario de salud que ha sido denunciado por una de las aspirantes, la diputada Patricia Armendáriz, exigiendo su renuncia y el freno de un millonario estipendio que asegura es de origen público.

LOS MIRONES SON DE PALO

Los mirones son de palo. Ninguna autoridad electoral actúa al respecto y menos el Consejo Estatal de Morena o demás partidos. Canibalismo puro. Licencia para actuar sin importar consecuencias. Y por supuesto que en vez de legitimar, se denigra el proceso y afecta la equidad. El que tiene más saliva traga más pinole y nadie pone orden. No hay tarjetas rojas, ni siquiera amarillas. El árbitro se tragó el silbato, el público abuchea, pero el partido sigue. Hay un cinismo absoluto, pero pocos lo denuncian.

LA CATAFIXIA

El tiempo transcurre y también el reloj electoral, ese si con fechas fatales. Más temprano que tarde Morena, por no decir el presidente, habrá de “palomear” quien gobernará la entidad a donde habrá de jubilarse políticamente. El preferido sentimental ya no está en el escenario. La imposición por criterios de paridad amenaza con dejar fuera a activos políticos importantes. La improvisación es el signo de los tiempos. Todos quieren jugar a la catafixia en que se ha convertido el proceso sucesorio, a ver si es chicle y pega.

La caquistocracia está en su apogeo. El poder es una gerencia que administra la pobreza y juega con una papa caliente que ahora está en su máximo hervor. Solo que la castas golondrinas vive en otro plano dimensional. Nadie quiere opinar más allá de su propaganda y solo alcanza a esbozar esa retórica hueca del culto al redentor. Los pocos ciudadanos que tienen conciencia de la realidad son espectadores estupefactos e imposibilitados, viendo como la mayoría apuesta por alinearse a sus conveniencias personales.

LO POSIBLE

Y claro que hay opciones. La política es el arte de lo posible dentro de lo deseable. No aspiremos a la perfección. Al menos yo comparto parcialmente la visión de algunos de los aspirantes con los que he platicado personalmente sobre el futuro de Chiapas. No todo está perdido si en Morena eligen bien. Ya veremos si las encuestas arrojan resultados creíbles y aceptables más allá del uso indiscriminado e ilegal de la propaganda.

TRISTE REALIDAD

No hay alternativas. No se ve con claridad a qué le tira la oposición. No da señales de vida. No hay una Xochitl que le pueda provocar la menor preocupación al gobierno. La oposición cosechan lo que ha sembrado hundida en el ostracismo cómplice. Chiapas es el reservorio de votos para marcar la diferencia en la elección federal. Un pueblo dependiente de la dádiva, controlado por caciques locales, atemorizado por la violencia, con el mayor porcentaje de analfabetas, con el menor acceso a internet de todo el país, con miles de comunidades aisladas, el caldo de cultivo propicio para lucrar inmisericordemente con el voto. Nuestra triste realidad.

LO QUE NECESITA CHIAPAS

Dicen que la diferencia entre el optimista y el pesimista es que el segundo es un optimista bien informado. No por ello hay que claudicar. Hay que centrar la discusión en lo que necesita Chiapas. Ejercer ciudadanía sin sectarismos partidistas, participando, exponiendo, proponiendo ideas que mejoren nuestras expectativas. Impulsando iniciativas desde la ciudadanía.

EL ATAQUE TERRORISTA A ISRAEL

Miles de misiles, ataques por tierra, secuestro y asesinato de civiles a mansalva. Un equivalente a Pearl Harbor o al ataque del 11S a las torres gemelas. Una fecha especial para el pueblo judio, el día “D” para los terroristas de Hamas. Escenas terribles en contra de familias y mujeres indefensas. ¿Y cuál fue la reacción oficial de nuestros país y los demás que se dicen de izquierda en América Latina? NADA! ¿Reprobar la violencia de ambos bandos y llamar al diálogo? ¿Ese es el llamado cuando un pueblo está bajo fuego? Ni Petro el presidente de Colombia, ni Evo, ni Maduro, ni Diaz Canel, ni López Obrador. Lula de Brasil y Boric, ellos si hablaron de terrorismo, una izquierda más moderada y democrática.

PATY ARMENDÁRIZ

Hablando en términos académicos y de experiencia en finanzas públicas, la diputada Patricia Armendáriz se lleva de calle a las otras mujeres apuntadas para la gubernatura de Chiapas. Más allá de su temperamento y su fe casi obsesiva por el presidente, cree en el emprendimiento y apuesta por la generación de riqueza. Si hablamos de cómo generar crecimiento económico, Paty es una auténtica tiburona. Y en mi opinión es precisamente ese tipo de iniciativas lo que necesita Chiapas para potencializar su riqueza y dejar atrás la dependencia exclusiva de los programas sociales que han multiplicado la pobreza en vez de evitarla. Es además lo que ha dado lugar a una galopante corrupción que lucra sexenio tras sexenio del dinero público.