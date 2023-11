A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

La encrucijada

Todo parece indicar que la definición de la coordinación de la 4t en Chiapas también pende de un hilo y ese hilo es el TRIFE. El acuerdo del INE que estableció el criterio de 5 de las 9 candidaturas para mujeres ha sido impugnado -no por Morena- sino por Movimiento Ciudadano, al considerar que el Instituto de Elecciones se excede en sus atribuciones contraviniendo el principio de legalidad además aplicar un criterio a cargos de elección que son unipersonales.

FRACTURAS EN PUERTA

De ahí el aplazamiento de fechas para dar a conocer los nombres de quienes habrán de encabezar las coordinaciones estatales de Morena. Por tratarse de un criterio de última hora, no existe una regla clara de a quien, como y porque discriminar de los hombres, aunque estén por arriba en las encuestas. Esto porque la certidumbre es un principio rector en lo electoral y la determinación de acuerdo a la convocatoria es con base a las encuestas que realizó Morena. Ahí ya saben quien encabeza los resultados en las 9 entidades, lo que no saben es cómo destrabar el nudo sin tener fracturas políticas.

HARFUSCH

Las huestes de Morena en la CDMX se oponen al destapado por Sheinbaum, García Harfusch, y al que quieren tirar a toda costa de la candidatura. El vacío que le hicieron a Claudia en el Estadio Azul hace unos días fue una probadita de que no están dispuestos a acompañarla si insiste en meter a su candidato. La grabación de Martí Batres corrobora con toda lógica esa postura, aunque él niegue su autenticidad. Harfusch no solo, no representa los intereses de la izquierda dura y parasitaria apoltronada en el poder desde hace tiempo, sino además suponen se proyectaría hacia la sucesión presidencial en 2030 y eso si le cambia la pichada a todos.

PRESIONES

Esa es la otra esperanza que albergan en Chiapas los candidatos hombres, dado que en caso de caérsele a Sheinbaum la candidatura le daría la cuadratura al círculo para que Chiapas no sea el sacrificado con el tema de la paridad. De persistir la idea y peor aún si quisieran meter en acompañamiento a candidatos nada populares como el tabasqueño, las posibilidades de una escisión son mayores.

El lío en Chiapas es que hay diferentes grupos de poder detrás de la candidatura y todos presionan. La senadora Sasil es cercana a Manuel Velasco y el Verde es un aliado necesario para Morena, el llamado grupo Tabasco insiste en meter su cuchara en Chiapas. El alcalde Carlos Morales, con años de lucha en la izquierda y una gran gestión como alcalde, el único que apoyó a Claudia Sheinbaum cuando toda la cargada estaba a favor de Adán Augusto y por último está Eduardo Ramírez que va por segunda ocasión en busca de la gubernatura solo que ahora con una sólida trayectoria que legitima sus pretensiones.

MORENA-VERDE

Ya el Verde y Morena firmaron coalición en cuatro estados y no incluyeron a Chiapas. Habría que ver hasta dónde llega el acompañamiento popular de los inconformes y sino es que salen corriendo a rendir pleitesía a quien decida Morena. Habrá también que ver hasta dónde llega la determinación en tanto que se enfrentaría a toda una maquinaria que controla a más de dos millones de beneficiarios con los programas sociales. Aun así, sería un error subestimar la popularidad de un posible adversario. La solución será que el Verde vaya solo si en Morena deciden por paridad. En vez de decidir por encuestas hacer que la elección se decida en las urnas.

PAPA CALIENTE

No es necesario decir nombres para saber a quién nos referimos. Si no hay consenso, habrá ruptura y si hay ruptura el resultado de la elección será de pronóstico reservado. Morena se equivoca si cree que todos aceptarán un premio de consolación. Siendo así ya lo hubiera resuelto. Hoy están pagando las consecuencias de haber optado por un mecanismo que no necesariamente resuelve las diferencias y por el contrario podría profundizarlas. Chiapas es una papa caliente para Claudia Sheinbaum quien se supone debería tener la última palabra. El próximo viernes saldrá humo blanco de la dirigencia nacional y veremos que sucede.