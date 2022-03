A la hora del pozol / Daniel Solórzano Sol

El Sueño de Miguel Álvarez del Toro agoniza…

En 1980 el Zoológico fue traslado a sus instalaciones actuales al sur de la ciudad y ahí, por decreto, se le dio el nombre de «Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro», en reconocimiento a la trayectoria de este como científico colimense que dedico su vida a la preservación de la fauna silvestre de Chiapas.El zoológico se ubica en la reserva ecológica denominada «El Zapotal».

En charlas con expertos biólogos el Miguel Álvarez del Toro era famoso por reproducir: Quetzal (solo quedan tres hembras que fueron sacados ilegalmente de la reserva el triunfo y además no logran reproducir), Pavón (Emblema del ZooMat), Tapir (si hay, el problema es que son hermanos), etc. en lo que va del sexenio se han muerto nutrias, quetzales, venados cabritos, tapires etc.. aunado al problema de que no hay regeneración vegetativa de bosques por el exceso de venados, guaqueques, mono aullador; afectando gravemente a la reserva estatal el Zapotal, el visitante se da cuenta qué hay jaulas vacías y el abandono es evidente. La pregunta sería ¿Dónde está los recursos le dan a la SEMANH? ¿Dónde están los recursos de las entradas que se cobran al visitante?

Russell A. Mittermiers, calificó al ZooMAT en los años 70’s como el mejor Zoológico del mundo, hoy tristemente la realidad de este tesoro de los chiapanecos y de la humanidad ha desaparecido, la burocracia y el mal manejo han privado y es motivo de que esté agonizando el sueño de Miguel Álvarez del Toro, que hasta en el monumento que se erigió en la entrada se esta cuarteando y apunto de hacerse pedazos.

Me cuestionan los expertos ¿Porque no hacer los convenios con organismos públicos y privados para traer a la fauna silvestre que le caracteriza al ZooMat? Si en el acuario de Veracruz tienen suficientes nutrias, si Arroyo Negro aquí en el municipio de la Concordia tienen suficientes Tapires, si en el aviario El Nido en Ixtapaluca Estado de México tienen suficientes quetzales y si en Puebla en el African Safari tienen excedentes de Pavón. Entonces si todas las herramientas la tienen, la respuesta es simple: No hay el interés de hacer alianzas para la conservación de las especies. Esto se traduce que la titular de SEMANH Arq. María del Rosario Bonifaz Alfonzo y el Biólogo Carlos Guichard Romero titular del ZooMat, van en contra de las políticas públicas trazadas por el Gobierno de Chiapas. Muy mal.

Me señalan tristes y con voz Alti baja que definitivamente el ZooMat, funcionaría si fuera como a sus inicios, manejado por expertos y miembros de una fundación ciudadana, porque de forma gubernamental NO ha dado resultados. Y sobre todo recuperar los terrenos donados a particulares en la parte alta del zoológico que están contaminando los arroyos que atraviesan este importante centro para la conservación de la biodiversidad del estado y por supuesto de México. Es cuánto.