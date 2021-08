A reventar, antros y bares de Tuxtla durante fin de semana

Jóvenes entre 18 a 30 años se aglomeran en estos espacios que no cumplen con porcentajes de permitidos en cuanto a aforos, sin embargo, no se sancionan

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En Tuxtla Gutiérrez, los bares, cantinas y centros nocturnos empiezan a recibir alta cantidad de personas, en donde no se cumplen con los protocolos sanitarios.

Mientras unos se recuperan del virus del SARS-CoV-2 en soledad y otros enfrentan la pérdida de parientes y amigos a causa de la pandemia por COVID-19, hay quienes se aglomeran en antros, bares, cantinas y otros establecimientos de la vida nocturna, resistiéndose y olvidándose de que la crisis sanitaria sigue vigente y cobrando vidas.

Pese a que las autoridades de salud, han exhortado a la población a seguir protegiéndose y a no bajar la guardia del coronavirus, jóvenes y adultos tuxtlecos de entre 18 y 30 años han hecho caso omiso a los diversos llamados de la responsabilidad social, esto tras exponerse y aglomerarse en espacios y lugares concurridos, donde no se mantiene la sana distancia, ni se hace uso de mascarillas y cubrebocas.

Las medidas que no se respetan son el aforo establecido, pues aunque Chiapas se encuentre en el semáforo epidémico en verde, no pueden saturar los espacios, pero en ellos no se respeta la sana distancia y no se utiliza el cubrebocas.

Y es entre la población más joven donde más se aprecia que se ha perdido el miedo a la enfermedad y el cuidado de las medidas sanitarias. Un caso de ello se presenta cada fin de semana en el club nocturno de Tuxtla Gutiérrez ubicado en la colonia Terán, denominado “Depraya”, donde decenas de personas se reúnen a bailar y a embriagarse sin que cumplan con los protocolos sanitarios.

De acuerdo a Luis Enrique López González, especialista en psicología clínica y de la salud en Chiapas, es que en los establecimientos del giro de alimentos y bebidas en donde se aprecia una mayor proliferación del virus, situación que ha desencadenado en problemas graves y defunciones, afectando el tejido social.

En los bares y cantinas, explica qué son los jóvenes los que más se están infectando del virus, sobre todo con la variante Delta, que está afectando a la población infantil y juvenil.

Invitó a la población joven a aligerar su estrés, aburrimiento y depresión en espacios naturales con actividades que no los expongan a este virus.