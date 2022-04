A su paso por Chiapas, migrantes ayudan a limpiar Tuxtla

Rosa Mélida, mujer salvadoreña, señala que la oportunidad laboral que brindan en México -específicamente en Chiapas-, es un gran aliciente, pues, aunque el apoyo económico es poco, esto le permite ahorrar y seguir su camino hacia Estados Unidos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Mientras esperan resolver su situación migratoria, decenas de personas de diferentes nacionalidades, realizan actividades de limpieza en avenidas y parques de la capital chiapaneca.

Con sueldos mensuales que no ascienden a los 3 mil pesos, deben pagar rentas, alimentación y al mismo tiempo, mantener a sus familias, pues muchas de ellas vienen con sus hijos e hijas, algunas incluso, con bebés en manos.

“Ha sido un poco difícil, las rentas están muy caras, la comida, para el migrante es muy difícil más para las que tienen hijos, es muy difícil, más que ahora ya no nos van a pagar quincenal, sino mensual”, expresó Rosa Mélida Hernández.

Rosa Mélida, mujer salvadoreña, señala que la oportunidad laboral que brindan en México -específicamente en Chiapas-, es un gran aliciente, pues, aunque el apoyo económico es poco, esto le permite ahorrar y seguir su camino hacia Estados Unidos, sin embargo, las situaciones que aún enfrentan son desfavorables pues, para que puedan solventar todos sus gastos, también tiene que hacer sacrificios y enfrentarse a la inseguridad tanto de su estadía como de su trayecto.

“La mayoría sube para el Norte, por la paga, es más allá, se gana más y además pagan semanal, no quincenal, yo me he quedado en Tuxtla, pero también voy a subir”, explicó, aunque reconoció que ha visto en Tuxtla, un estilo de vida tranquilo y seguro.

En compañía del personal de limpia del Ayuntamiento capitalino, grupos de migrantes desde las 7:00 de la mañana, se encuentran dándole una mejor imagen a la capital chiapaneca, la cual, luce ordenada y limpia -principalmente en el primer cuadro de la ciudad- gracias al trabajo que diariamente realizan.