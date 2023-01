A través del IMSS, en la costa chiapaneca, 41 personas recuperaron su salud visual

Personas de bajos recursos de Cabeza de Toro, del municipio de Tonalá, Chiapas, fueron operadas de Pterigión en el hospital de Ocozocoautla

Aquínoticias Staff

En la casa ejidal de la colonia Cabeza de Toro, del municipio de Tonalá, Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Programa IMSS-Bienestar concluyó otra jornada de salud, en la cual se dio de alta a 41 pacientes con Pterigión, un padecimiento visual que afectaba su calidad de vida.

Las personas que fueron operadas del 12 al 18 de diciembre en el Hospital de Ocozocoautla les fueron removidos los “puntos”, además, durante esta conclusión de jornada de salud, se realizaron consultas de medicina familiar, detecciones de hipertensión y diabetes, así mismo se aplicaron vacunas del cuadro universal.

Al respecto de las personas que fueron dadas de alta tras ser operadas, el doctor Pedro Vázquez, supervisor médico de la zona costa del IMSS-BIENESTAR indicó lo siguiente: “gracias a esta jornada, los pacientes volverán a ser productivos, dado que muchos debido a los problemas de vista que presentaban habían dejado de laborar”.

“Gracias a esta Jornada quedé bien de mi vista. Yo estuve mala como unos cinco años; la verdad es que sí me sentía mal, pero no le di importancia, me acostumbré a estar así; además, somos de bajos recursos económicos y eso complica más las cosas, pero ahora estamos todos muy operados porque gratuitamente nos ayudaron”, afirmó la señora Flor “N”, originaria de Cabeza de Toro.

Cabe mencionar que desde la primera intervención en la costa, el IMSS ha realizado detecciones de enfermedades crónico degenerativas, además de entregar lentes graduados completamente gratuitos y dio atención de tercer nivel.