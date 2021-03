A través del Programa Nacional de Reconstrucción, 401 familias de Ocozocoautla serán beneficiadas con viviendas

Se registra un 84.17 por ciento de avance en las acciones de rehabilitación que se realizan en 73 comunidades afectadas por el sismo del 2017 en este municipio

Aquínoticias Staff

En seguimiento a las acciones del Programa Nacional de Reconstrucción, se constató el avance en la rehabilitación de viviendas afectadas por el sismo de septiembre del 2017, en el ejido Hermenegildo Galeana, del municipio de Ocozocoautla, donde el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que esta acción no sólo representa el esfuerzo a fin de que la gente tenga una casa digna y segura, sino que es el reflejo de un gobierno que trabaja de manera honesta y utiliza el recurso para servir al pueblo, haciendo a un lado los vicios de la corrupción y el derroche.

Ante las familias beneficiadas, el mandatario destacó que gracias al ejemplo y visión estadista del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas se impulsa una política humana que escucha las necesidades del pueblo y las responde de forma eficiente, tal como también lo hizo en su época don Benito Juárez García, a quien calificó como un hombre patriota que luchó por la justicia y promovió el respeto y la unidad entre las y los mexicanos.

“Venimos del pueblo, por eso respetamos a la gente y damos prioridad a sus necesidades. Estamos haciendo un gobierno austero que ahorra y no escatima nada al pueblo, sobre todo a los que más lo necesitan. Por eso, convoco a las y los chiapanecos a seguir practicando la fraternidad, el bien común y el amor al prójimo, evitando la división, el conflicto y la confrontación con el objetivo de vivir en paz y no retrasar el progreso y desarrollo”, afirmó al señalar que de esta manera el recurso no se desvía y alcanza para más.

Luego de entregar las llaves de una de las casas terminadas, Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir apoyando a más familias de esta localidad con este tipo de acciones, al tiempo de manifestarles su respaldo y confianza. “No tengan duda, no les vamos a fallar, lo que deseamos es que juntos podamos cambiar el rumbo y porvenir de las personas. Chiapas merece un mejor destino y eso sólo lo podemos construir si estamos juntos”, expresó.

En este marco, el director general de Promotora de Vivienda en Chiapas (Provich), Freddy Escobar Sánchez, resaltó que, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa se realizan 401 acciones de vivienda (287 registraban daños parciales y 114 daño total) en 73 comunidades, con una inversión superior a los 30 millones de pesos. Al respecto, precisó que del total se contempla un avance del 84.17 por ciento.

El comisariado ejidal de Hermenegildo Galeana, Mario Figueroa Pimentel, expresó su reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pues desde hace más de 20 años que no llegaba un gobernador a visitar dicha comunidad, misma que, dijo, tiene muchas necesidades, por lo que reiteró su agradecimiento por el apoyo a las y los habitantes.

En nombre de las y los beneficiados, el ciudadano Daniel Sánchez Cruz reconoció la ayuda de las autoridades, a través de la entrega de viviendas, en beneficio de las comunidades y personas que menos tienen, al tiempo de manifestar su emoción de ver su casa nuevamente de pie. “Sin su ayuda no hubiera logrado esta construcción”, dijo.

Estuvieron presentes: la secretaria de Bienestar de Chiapas, Adriana Grajales Gómez; el alcalde de Ocozocoautla de Espinosa, Alfonso Estrada Pérez; así como las familias beneficiadas y habitantes del ejido Hermenegildo Galeana.