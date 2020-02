A una semana sin Óscar Gurría; sustitución, aún un misterio

Desde el pasado miércoles se analizó en el Congreso local el caso de Tapachula, no obstante, el resolutivo continúa en hermetismo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Desde el pasado miércoles 26 de febrero, a través de mensajes vía WhatsApp se dio a conocer un comunicado en donde el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado –y también presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales-, Marcelo Toledo Cruz convocaba a una reunión de trabajo para analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de dictamen sobre el nombramiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tapachula.

Dicha reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en la sala de juntas de la Jucopo sin emitir pronunciamiento a los medios de comunicación quienes se encontraban en el lugar esperando el resolutivo, incluso, se dijo de manera extraoficial que las y los diputados salieron por una puerta alterna para no toparse con éstos.

Posteriormente, de manera extraoficial, el primer regidor de Tapachula, Isidro Ovando Medina presuntamente convocaba a una conferencia en punto de las 5 de la tarde, fuera del poder legislativo, para hablar en torno al caso, sin embargo, éste no llegó y al tener contacto con un reportero, aseguró que él no había convocado a tal conferencia.

Este jueves 27 de febrero se cumplió una semana de la repentina muerte del exalcalde Oscar Gurría y hasta el cierre de edición de este medio informativo, el municipio de Tapachula, no contaba aún con alcalde.

Sería hasta la próxima sesión, cuando en el pleno den a conocer el resultado de esta reunión.