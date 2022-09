Acompañantas del aborto: activismo resiliente más allá de la frontera

«Yo aborté en 2012, entre barreras y privilegios. Por mi doble nacionalidad, accedí a una clínica de Planned Parenthood. Lograr esta información y los 600 dólares prestados me costaron mucho trabajo. En la clínica el trato fue profesional y pulcro, pero nadie me vio a los ojos, me dio la mano, o algunas palabras de apoyo para decirme que yo estaba en todo mi derecho y era única dueña de mi decisión. La calidad psicoemocional de ese proceso debido al estigma y desinformación fue el mayor riesgo, no el proceso medicado. Por eso ahora yo estoy aquí».