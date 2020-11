Aconsejable, invertir aguinaldo y saldar deudas

De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo se debe entregar antes del día 20 de diciembre, sin excepción

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho las y los trabajadores la cual está establecida en la Ley Federal de Trabajo, en ella se indica que el pago es proporcional al tiempo laborado durante un año, es decir, no importa si el empleado no trabajó durante todo el año o si no está activo en el momento de entregar este beneficio, se les debe asignar lo correspondiente al tiempo laborado.

De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo se debe entregar antes del día 20 de diciembre. La cantidad mínima que se debe entregar es el equivalente a 15 días de salario.

Este beneficio, no es más que el producto del esfuerzo que las y los trabajadores realizan durante todo un año laboral, por ello, economistas recomiendan utilizarlo de la mejor manera

Gabriela Aguilar, docente de la Escuela Bancaria y Comercial, Chiapas, sugirió que, además de ahorrar para imprevistos, es aconsejable saldar deudas en la medida de los posible, así como realizar inversiones para cerrar bien este fin de año e iniciar el 2021 de la mejor manera.

“Lo primero que hay que hacer es identificar los adeudos, saber montos y fechas de pago en específico, priorizar aquellas cuyos montos sean más elevados o generen más interés para saldarlos. Lo segundo es contemplar la posibilidad de ahorro e inversión, necesario porque es incierto lo que viene para 2021”, explicó la economista.

Las personas que no están familiarizadas con temas financieros y desean invertir su aguinaldo de manera sencilla, la sugerencia es la adquisición de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), o fondos de inversión que manejan algunas instituciones financieras, en los cuales se puede invertir desde mil pesos.

Gabriela Aguilar recordó que las próximas fechas también son para consentirse y consentir a la familia, así que en el caso de la compra de artículos de regalos o incluso artículos personales, sugirió hacerlo con la conciencia de lo que se desea adquirir, con anticipación y precisión; comparar precios, tanto en tiendas participantes como en tiendas electrónicas que podrían ofrecer mejores descuentos.