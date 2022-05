Adolescentes ya esperaban con ansias su vacuna anti COVID-19: buena aceptación en inicio de jornada

En breve, las autoridades de la Secretaría de Educación, estarán brindando las condiciones de vacunación en las más de 20 mil 500 escuelas de Chiapas, para aplicar la vacuna previa autorización de los padres y madres de los menores

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Este jueves dio inicio la vacunación anti COVID-19 en menores de 12 a 14 años en Chiapas, se esperan aplicar un total de 277 mil dosis de la vacuna marca Pfizer en las clínicas de la Secretaría de Salud, en las unidades médicas del IMSS, de la Sedena, del ISSSTE, Isstech.

Jóvenes acudieron al llamado y sus padres y madres les acompañaron. Este es el caso de Refugio Concepción, quien contó que, en 2020, su familia completa de se contagió de COVID-19, tuvieron pocos síntomas y afortunadamente todos sobrevivieron, hoy, ella acudió por su vacuna en la Clínica 25 del IMSS.

“No duele tanto, sólo es un piquete, me dijeron que me puedo llegar a bañar, pero no me puedo bañar más de 15 minutos, no me puedo poner cremas ni nada en mi brazo y que lo deje reposar”, explicó Refugio, menor de 12 años.

“Me siento contento porque estábamos un poco inquietos en cuanto a qué fecha iba a ser la vacunación porque ya todos los demás, los más grandes ya están vacunados”, dijo Romeo Rodas, padre de familia, quien este 12 de mayo acudió a acompañar su hija a vacunarse.

Cabe mencionar que los macrocentros como Caña Hueca culminaron la etapa de vacunación por más de un año y actualmente la vacuna se aplica en los centros de salud antes señalados. Con horarios de 8 de la mañana a 7 de la noche.