Acusan abogados que Poder Judicial está minimizando suspensión de plazos

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Un grupo de abogados, que se ha manifestado en contra de la suspensión de plazos en el Poder Judicial del Estado, señalaron que los mecanismos implementados por este organismo, que anunció de manera reciente, son los mismos que ha venido manejando y que no ayudan a resolver el problema de acceso a la justicia que está teniendo la ciudadanía.

“La Fiscalía y los juzgados siguen trabajando en materia penal, pero iniciando los proceso y alguna que otra carpeta que sigue caminando, pero en lo demás está suspendido: no están recibiendo amparos, hay niños que están con personas que no deberían de estar por esta situación, la cuestión mercantil también está detenida, hay varios temas que no están avanzando” señaló Horacio Salcedo Hernández, uno de los abogados inconformes.

Dijo que, aunque se reunieron con el presidente del Poder de Justicia del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios para pedir que se implemente mecanismos, como se han hecho en otros estados, para que los plazos no sigan suspendidos, hasta ahora no han recibido respuesta a su petición.

Consideró que el magistrado presidente minimizó la solicitud, que está dejando a la ciudadanía sin acceso a la justicia, ya que ha hecho comentarios en actos públicos en las que señala que solo es un grupo de abogados, que son minoría, que están pidiendo que se reinicien las labores.

Lo que han solicitado los juristas y ciudadanía afectada es que los plazos puedan reiniciarse, ya que fueron suspendidos por la pandemia del COVID-19, y muchos trámites están detenidos.

Horacio Salcedo dijo que también esto ocasionará que cuando se reinicien los trabajos haya un cuello de botella en todos los asuntos por la cantidad de expedientes que se están almacenando.

Chiapas es una de las dos entidades que ha tomado esta medida a pesar de que se encuentra desde hace seis semanas en semáforo amarillo.