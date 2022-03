Al partir de esta vida tu cuerpo puede servir para avances de la ciencia

Te contamos sobre el Programa de Donación de Cuerpos, una iniciativa de la UNAM que busca impulsar la investigación y la profesionalización de personal de salud

Lucero Natarén / Aquínoticias

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con un Programa de Donación de Cuerpos (PDC), en el que están inscritas más de 3 mil 800 personas, dicha iniciativa busca impulsar la investigación de profesores y la profesionalización de alumnos de la Facultad de Medicina (FM), sin embargo, aún le falta mucho para obtener mayor aceptación de las personas, así mismo, existen leyes que obstruyen su labor.

Para Diego Pineda Martínez, responsable de la iniciativa, es muy importante y lo más ético que la gente manifieste en vida su voluntad de entregar sus restos a la ciencia, ya que ello, amén de evitar malentendidos y desencuentros familiares, garantiza el avance del conocimiento. “Siempre lo he creído, es mejor ensayar en un cadáver que con los pacientes”.

Por su parte, Vania Nuche, participante del PDC y locutora y productora radiofónica indicó que: “Participar en el PDC implica renunciar al egoísmo para hacer que la medicina progrese. Ésta es una manera de apoyar a la ciencia y a los médicos en formación. Suelo decir que no soy creyente, pero no es del todo cierto: creo mucho en la posibilidad de ayudar”.

Cabe destacar que el PDC nació en 2016, los cuerpos utilizados provenían de las morgues y casi siempre se trataba de personas no identificadas o no reclamados por la parentela, los cuales eran prestados por un lapso no mayor a un año con siete días, luego debían ser devueltos. “Esto nos limitaba mucho; con frecuencia hallábamos algo en nuestras investigaciones y de pronto debíamos parar para no exceder los muy estrictos tiempos legales”, explicó Pineda Martínez, responsable de la iniciativa.

Otro reto, añade Pineda, fue la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el 17 de noviembre de 2017, este tipo de cadáveres dejaron de ser entregados a las universidades, pues como se señala en su sección cuarta, artículo 128: los restos cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados ni disponerse de sus pertenencias.

“De no haber contado con el Programa de Donación de Cuerpos las actividades docentes de la FM se hubiesen visto muy afectadas a partir de 2018 y hubiésemos tenido que recurrir a maniquíes o a simuladores para instruir a los alumnos, lo cual no es lo mismo. Nada puede sustituir a lo real.”