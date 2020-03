Alcalde de Cintalapa se mofa del 9M

El presidente Francisco Nava, de manera sarcástica, pidió un día para los hombres

Aquínoticias Staff

El presidente municipal de Cintalapa, Francisco Nava, se burló del movimiento nacional de mujeres “Un día sin nosotras”, durante la ceremonia de honores a la bandera que se realizó este lunes en el parque central de su demarcación.

Ahorita las compañeras que no vinieron a trabajar están haciendo el aseo en sus casas”, dijo durante el evento.

“¿A ver cuándo nos toca a nosotros? A nosotros los hombres”, agregó.

Después, espetó burlonamente: “el día viernes se hizo circular un documento en el cual se les otorgaba el día de hoy lunes a todas las damas que laboran en el ayuntamiento municipal de Cintalapa, y yo creí, dije, algunas si van a venir a trabajar, pero me equivoqué; si les damos los dos días, los dos días no vienen”.

En el video que circula en redes sociales comentó que ahora se siente entre caballeros porque “nuestras compañeras están haciendo las labores domésticas, ayudando al papá y a la mamá”.

Disculpa pública

Tras hacerse viral el video donde el mandatario realiza comentarios despectivos con respecto al paro nacional, emitió un nuevo pronunciamiento.

Con información de Excélsior