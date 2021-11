¡Alerta!: estafadores pueden llamarte usurpando identidad de tus contactos y hasta de tu banco

Se trata de una práctica llamada “spoofing caller ID”. La policía cibernética estatal da consejos de cómo manejar estas situaciones

Lucero Natarén / Aquínoticias

La policía cibernética estatal alerta sobre una nueva forma de fraude llamada spoofing caller ID, la cual consiste en un software (programa instalado en un celular o computadora) que puede hacer que el nombre de algún contacto o incluso tu banco aparezca en el identificador de llamadas.

Esta práctica la pueden usar grupos delictivos, call centers y marketing para usurpar la identidad de un amigo o la pareja de la víctima, con el propósito de solicitar datos personales y otra información sensible.

Esto es posible ya que el programa de estafa puede configurar las llamadas, dándole una identificación de llamada local o de emergencia. Debido a que utilizan líneas telefónicas online pueden hacer millones de llamadas en minutos en busca de una víctima.

Ante tal situación, las autoridades recomiendan no responder la llamada (en el caso de ser del banco), no dar información personal de ningún tipo vía telefónica, bloquear los números mediante apps o con el servicio que ofrece el propio “smartphone”, y, principalmente, no fiarse de lo que aparezca en el identificador (de ser posible, escribir un mensaje al supuesto remitente y confirmar que sea una llamada legítima).