Alertan autoridades electorales sobre conflictos en cuatro municipios

En Honduras de la Sierra, Oxchuc, Venustiano Carranza y Tila se han presentado problemas sociales que dificultan la instalación de casillas

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Aunque reconocieron que existen cuatro municipios en lo que no han podido avanzar en el proceso electoral por conflictos sociales, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello así como el presidente consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas y el vocal ejecutivo del INE en Chiapas, Arturo de Léon Loredo aseguraron que existen las condiciones en Chiapas para que se realice la jornada electoral del 06 de junio, y que se va avanzando en la organización en la mayoría de las regiones de la entidad.

Las autoridades electorales tanto a nivel federal como del estado ofrecieron una conferencia de prensa en línea de manera conjunta en la que hablaron de la organización del proceso electoral y la jornada del 06 de junio.

Los funcionarios aseguraron que la organización va avanzando, pero señalaron que los problemas sociales en los municipios de Honduras de la Sierra, Oxchuc, Venustiano Carranza y Tila pueden impedir la instalación de casillas en esos lugares.

Coincidieron en que son a los diferentes niveles de gobierno que les compete el tema de la seguridad y la gobernabilidad para que se pueda dar el proceso electoral de manera tranquila.

A 17 días de la jornada electoral, en Chiapas se registraron bloqueos carreteros en diferentes puntos de la entidad por parte del magisterio federalizado que pide la liberación de las y los estudiantes normalistas. También se dio la retención del candidato a presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho, a quien amenazaron con colgarlo por incumplir promesas de campaña, y tuvo que pagar 300 mil pesos para ser liberado.

Arribarán a Chiapas boletas electorales

Este jueves 20 de junio arribarán a Chiapas las boletas electorales que serán utilizadas el próximo 06 de junio. En tanto se realiza la jornada electoral serán resguardadas en las 147 bodegas con las que cuenta el órgano electoral local.

Durante la conferencia de prensa, el presidente del INE señaló que en Chiapas se tuvo una amplia participación de la ciudadanía para ser funcionarios de casilla y se tuvo el registro del doble de personas que se necesitaban.

“Para instalar las casillas de Chiapas, las seis mil 652 casillas que planeábamos instalar en el estado, necesitamos a casi 60 mil ciudadanas y ciudadanos, 59 mil 868. Y, luego de esa primera etapa, más del doble, 129 mil 691 personas, es decir el 216 por ciento, habían aceptado y cumplían con los requisitos” comentó Lorenzo Córdova.

Las autoridades electorales también se refirieron al programa piloto para que personas privadas de su libertad, que no han sido sentenciadas, puedan emitir su sufragio. Esta acción se implementó después de que un indígena tsotsil presentó una denuncia porque no se le permitía ejercer sus derechos políticos cuando aún no estaba sentenciado.

En todo el país se implementó el programa en cinco Ceferesos, uno de ellos ubicados en Chiapas, sin embargo hasta ahora solo se han inscrito ocho personas de las 949 que podrían participar. Los votos se entregarán vía postal y se abrirán el día de la elección.

Llamado de Lorenzo Córdova a cuidar las descalificaciones al INE

A pregunta expresa de la prensa, el consejero presidente del INE se refirió a las declaraciones que ha realizado el presidente en contra del órgano electoral. Aunque en su respuesta habló de manera general de los actores políticos que han criticado el trabajo de este organismo.

“La verdad preocupa los tonos que, a mí al menos me preocupan, los tonos que muchos actores políticos han planteado o han asumido en sus descalificaciones, expresiones como “el INE debe morir” o “el INE debe ser exterminado”, o amenazas a ir a visitar, no creo que con las mejores intenciones, los domicilios de los funcionarios públicos, pues creo que evidentemente hablan de un ambiente muy polarizado, profundamente intolerante, y que debería preocuparnos, porque expresiones de esta naturaleza a lo largo de la historia han antecedido alguno de los peores experimentos antidemocráticos a lo largo del Siglo XIX, del Siglo XX” señaló en su extensa respuesta.

“Yo lo que haría es una invitación a todos los actores políticos, todos los actores sociales, a que cuidemos nuestra democracia. Nos cortó mucho construir nuestro sistema electoral y sin duda esta es perfectible, habrá ocasión de discutir en qué lo mejoramos, pero es un sistema electoral que nos ha permitido recrear pacíficamente la disputa por el poder, darle gobernabilidad democrática a este país”.