Alguien está envenenando a animales en Chiapa de Corzo

En las últimas semanas han hallado alrededor de 15 gatos y 25 perros callejeros muertos, incluso se han encontrado aves sin vida en el fraccionamiento Jardines del Grijalva. Lo que más preocupa a la población es que menores puedan salir afectados

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Don José Guadalupe Espinosa Farrera, representante del fraccionamiento Jardines del Grijalva, municipio de Chiapa de Corzo, relata que en las últimas semanas han hallado alrededor de 15 gatos y 25 perros callejeros muertos, incluso, también han encontrado a aves sin vida, todos, a causa de envenenamiento.

Comentó que no es la primera vez que se presenta este fenómeno, años atrás una situación parecida se registró en dicho fraccionamiento, sin embargo, los puntos en donde se dejaba el veneno eran muy evidentes, pues colocaban un puño de croquetas y encima un dulce, lo que resultaba muy atractivo para los menores.

Aunque no se tiene un registro exacto del número de animales callejeros que actualmente existen en dicho fraccionamiento, lo que está sucediendo es una muestra del incremento de fauna callejera y los problemas de salud que esto ocasiona.

“Ahorita no hemos detectado cuál es la manera en la que los han envenenado, pero sí es preocupante porque los niños que pueden andar en la calle, pueden tocar esos objetos”.

“Los perros al no tener un dueño responsable, quedan en la calle expuestos y genera un problema de salud, al ser demasiados perros y gatos… esperamos encontrar al responsable porque no podemos determinar un culpable, hacemos un llamado a los vecinos que si ven algo sospechoso hagan el reporte correspondiente y tomen evidencias para respaldar la denuncia”.

Un perro por cada 8.8 tuxtlecos

Aunque no existen datos oficiales sobre el número de fauna callejera, al menos en Tuxtla Gutiérrez, organizaciones civiles estiman que son alrededor de 60 mil los perros los que se encuentran en esta situación.

El anterior dato, indica que, si en la ciudad capital hay poco más de 530 mil habitantes, existen -en promedio- un perro por cada 8.8 ciudadanos.