Aluminio: usos tradicionales y otros errores

No solo meter aluminio al “micro” es un error, existen otros fallos comunes que persisten en los hogares

Lucero Natarén / Aquínoticias

Por tradición, el papel aluminio forma parte importante de los insumos que se utilizan en la cocina de México y Chiapas, debido a la versatilidad de su uso, sin embargo, esa misma tradicionalidad hace que muchos errores se cometan en lo que respecta a su manejo. A continuación, se enlistan cosas que no debes hacer con el aluminio.

Guardar comida sobrante. Si bien el papel aluminio puede servir para guardar calor, no así para mantener fresca la comida, ya que debido a que no es hermético, no impide que entren gérmenes ni el aire, lo que estropeará los alimentos, por lo que es mejor optar por bolsas herméticas.

Hornear galletas. Si bien se utiliza el papel aluminio para forrar la bandeja, esto evitará que se horneen las galletas de manera homogénea y mantengan su rico color, es decir, se cocinarán más de la parte inferior que la superior. Ante esto, es mejor optar por papel mantequilla, aerosol antiadherente u otra opción similar.

Alimentos ácidos. Alimentos como tomates, limón, entre otros cítricos, se dañan al entrar en contacto con el papel aluminio, por lo que es mejor utilizar recipientes o bolsas herméticas.

Por último, aunque ya es hasta se han hecho “memes” al respecto, nunca metas papel aluminio al “micro”.

Y antes de que se nos olvide, recuerda que el papel aluminio no tiene lado “correcto”, pese a que tiene un color opaco y otro brillante, ambas partes funcionan igual, por lo que la disyuntiva de usarlo del lado correcto solo es un mito.