Ámbar Luna, la bailarina que busca conectar el cuerpo y las emociones

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El cuerpo no es solo un soporte que sirve para cargar la cabeza, por medio de él se vive, también se piensa y se expresan emociones dice Ámbar Luna Quintanar de 32 años, quien es bailarina profesional.

Aunque es una alma nómada, la artista asegura que si es de algún lugar ese sitio es Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, acá pasó toda su infancia y siempre es el espacio a donde volver. Se fue a los 16 años para ingresar al Centro Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro y allá se quedó hasta terminar la licenciatura.

Ámbar mostró inquietud por la danza desde pequeña, empezó bailando folklórico, pero llegó el momento en que se cansó que le dijeran qué hacer, de la repetición de los movimientos, hasta que se encontró con las clases de la artista Zaira Lobato, quien le enseñó que hay un mundo de posibilidades dentro de la danza, por ello es que decidió estudiar de manera profesional la carrera.

La bailarina y coreógrafa es muy crítica de la formación académica de su profesión, considera que las escuelas ejercen un control fuerte sobre los cuerpos de las y los estudiantes, se preocupan mucho por la delgadez, las condiciones físicas y la flexibilidad, y dejan de lado otros temas que son muy importantes.

Al principio, Ámbar se resistía a dar clases porque su intención era dedicarse de lleno a la coreografía, después la vida la llevó a la docencia y descubrió que disfruta mucho ser el puente entre la danza y las personas que no tienen ninguna formación en esta disciplina artística, el lograr que conecten con su cuerpo.

Las clases, que ofrece la artista, van desde ritmos latinos, expresión corporal, improvisación, estiramiento, acondicionamiento, y más recientemente reggaetón.

Contrario a lo que sucede con muchas personas dedicadas de manera profesional a la danza o las artes, Ámbar no tiene ningún prejuicio sobre este ritmo latino. Le molesta lo mismo que le incómoda a muchas personas, y es que la letra de algunas canciones de este género son misóginas y/o violentas; pero el ritmo es otra cosa, exige movimiento, conecta con la gente y eso es lo que ella aprovecha.

Ámbar Luna Quintanar se asume feminista y ejerce su oficio desde esa visión. Ha trabajado el tema de la corporalidad y las mujeres, cómo ellas ocupan el espacio público y conectan con su cuerpo.

“En el 2018 tenía ganas de caminar por las calles de noche, y es difícil hacerlo cuando hay tanta violencia en nuestra contra, por el acoso callejero, las agresiones así que empecé a trabajar con un proyecto de caminatas con mujeres, recorrer el espacio público, apropiárnoslo, hacer evidente las estrategias que implementamos para salir a la calle” comenta la artista.

En sus clases de danza las que más participan son mujeres, aunque no son exclusivas para ellas. Ámbar Luna con quien busca trabajar son con personas que no tienen una formación profesional en danza y que buscan conocer más su cuerpo, explorarlo, unirlo con todo su ser.

Ámbar está convencida que cualquier persona puede bailar y que además quiere hacerlo, pero muchas veces los prejuicios que tienen son los que no le permiten animarse.

“Nuestra danza y nuestro cuerpo tienen siglos de colonización encima, por un lado desvinculamos el pensamiento y la emoción del cuerpo, y él tiene su propio universo de saberes. Cuando alguien dice que tal persona sabe o no sabe bailar lo único que está diciendo es que responde a un código en específico, no hay quien no pueda bailar. La danza es un espacio para conectar, independientemente de qué técnica o ritmo se siga, cuando bailamos lo que ponemos como prioridad es nuestro cuerpo, abrimos un espacio solo para él, todo lo demás lo dejamos en pausa, nos desconectamos”.